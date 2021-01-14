Türkiye Kupası maçında tartışılacak pozisyon: Hakem 'devam' dedi VAR uyarmadı

Kasımpaşa'nın forveti Thelin'in Fenerbahçe ceza sahası içerisinde yerde kaldığı pozisyonda büyük tartışma çıktı. Bu pozisyonda Hakem Ümit Öztürk oyunu devam ettirirken Thelin, pozisyonun tekrar izlenmesini istedi.
Öte yandan VAR'da bulunan Erkan Özdamar bu pozisyon ile ilgili olarak mücadelenin orta hakemine izleme tavsiyesinde bulunmadı.
Kasımpaşa'nın penaltı beklediği pozisyon pic.twitter.com/dJjU9xrCUE
Kasımpaşa'nın penaltı beklediği pozisyon pic.twitter.com/dJjU9xrCUE— Fotomaç (@fotomac) January 14, 2021
Sosyal medyada pozisyon ile ilgili atılan bazı tweetler;
Kasımpaşa'nın Fenerbahçe karşısında buz gibi penaltısı verilmedi. Net penaltıydı.
Kasımpaşa'nın Fenerbahçe karşısında buz gibi penaltısı verilmedi. Net penaltıydı.— Atakan Kurt (@atakankurt2) January 14, 2021
Penaltı kuralı mı değişti? #turkiyedefutbol
Penaltı kuralı mı değişti? #turkiyedefutbol— Haluk YÜREKLİ (@Haluk_Yurekli) January 14, 2021
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