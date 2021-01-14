ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

Türkiye Kupası maçında tartışılacak pozisyon: Hakem 'devam' dedi VAR uyarmadı

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile oynadığı Türkiye Kupası maçında tartışılacak bir pozisyon yaşandı. Hakem Ümit Öztürk'ün devam ettirdiği pozisyon konusunda VAR'dan da uyarı gelmedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ümit Öztürk'ün oyunu devam ettirdiği pozisyon.

Ümit Öztürk'ün oyunu devam ettirdiği pozisyon.

Kasımpaşa'nın forveti Thelin'in Fenerbahçe ceza sahası içerisinde yerde kaldığı pozisyonda büyük tartışma çıktı. Bu pozisyonda Hakem Ümit Öztürk oyunu devam ettirirken Thelin, pozisyonun tekrar izlenmesini istedi.

Öte yandan VAR'da bulunan Erkan Özdamar bu pozisyon ile ilgili olarak mücadelenin orta hakemine izleme tavsiyesinde bulunmadı.

Sosyal medyada pozisyon ile ilgili atılan bazı tweetler;

Tartışılan pozisyon.
Tartışılan pozisyon.

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