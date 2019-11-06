Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kura çekim töreni TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı.

Kura çekiminde bir önceki turu geçen 27 ekibin yanı sıra, bu sezon Avrupa arenasında mücadele etmeye hak kazanan Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir, Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor’la birlikte 32 takım yer aldı.

Ayrıca bu tur itibariyle 2 maçlı eleme sistemine geçildi. Önceki turlar tek maç üzerinden oynanırken, bu turda takımlar 2 kez karşılaşacak.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu ilk maçları 3, 4 ve 5 Aralık 2019 tarihlerinde, rövanşları ise 17, 18 ve 19 Aralık 2019 tarihlerinde oynanacak.

Eşleşmeler;

• Galatasaray - Tuzlaspor

• Trabzonspor - Altay

• Beşiktaş - Erzincanspor

• Başakşehir - Hekimoğlu Trabzon

• Fenerbahçe - İstanbulspor

• Alanyaspor - Adana

• Malatya - Keçirörengücü

• Kayserispor - Manisaspor

• Antalyaspor - Eyüpspor

• Kasımpaşa - Vanspor

• Ç.Rizespor - Samsun

• Altınordu - Denizli

• Erokspor - Sivasspor

• Karagümrük - Göztepe

• Bursaspor - Erzurum

• Kırklareli - Gaziantep

🏆 Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kura çekimi yapıldı.



🗓️ İlk maçlar 3, 4 ve 5 Aralık 2019, rövanşlar ise 17, 18 ve 19 Aralık 2019 tarihlerinde oynanacak. pic.twitter.com/MTjld6MKZH — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 6 Kasım 2019

Yılmaz Büyükaydın: "Her turda kupanın keyfi daha da artıyor"

Kura çekimi sırasında konuşma yapan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Yılmaz Büyükaydın, bu turda kupaya 5 takımın dahil olduğunu ifade ederek şöyle konuştu;