Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kura çekim töreni TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı.
Kura çekiminde bir önceki turu geçen 27 ekibin yanı sıra, bu sezon Avrupa arenasında mücadele etmeye hak kazanan Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir, Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor’la birlikte 32 takım yer aldı.
Ayrıca bu tur itibariyle 2 maçlı eleme sistemine geçildi. Önceki turlar tek maç üzerinden oynanırken, bu turda takımlar 2 kez karşılaşacak.
- Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu ilk maçları 3, 4 ve 5 Aralık 2019 tarihlerinde, rövanşları ise 17, 18 ve 19 Aralık 2019 tarihlerinde oynanacak.
Eşleşmeler;
- • Galatasaray - Tuzlaspor
- • Trabzonspor - Altay
- • Beşiktaş - Erzincanspor
- • Başakşehir - Hekimoğlu Trabzon
- • Fenerbahçe - İstanbulspor
- • Alanyaspor - Adana
- • Malatya - Keçirörengücü
- • Kayserispor - Manisaspor
- • Antalyaspor - Eyüpspor
- • Kasımpaşa - Vanspor
- • Ç.Rizespor - Samsun
- • Altınordu - Denizli
- • Erokspor - Sivasspor
- • Karagümrük - Göztepe
- • Bursaspor - Erzurum
- • Kırklareli - Gaziantep
🏆 Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kura çekimi yapıldı.
🗓️ İlk maçlar 3, 4 ve 5 Aralık 2019, rövanşlar ise 17, 18 ve 19 Aralık 2019 tarihlerinde oynanacak. pic.twitter.com/MTjld6MKZH
🏆 Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kura çekimi yapıldı.
Yılmaz Büyükaydın: "Her turda kupanın keyfi daha da artıyor"
Kura çekimi sırasında konuşma yapan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Yılmaz Büyükaydın, bu turda kupaya 5 takımın dahil olduğunu ifade ederek şöyle konuştu;
- "Toplamda 160 takımla mücadele ettiğimiz kupada son 32 takımımızla devam edeceğiz. Bu tur itibariyle çift maç eleme şekline geçiyoruz ve final maçı tek maç üzerinden oynanacak. Her tur futbolumuza aynı heyecan katıyor. Bu turda da maçların çok heyecanlı geçeceğini temenni ediyorum. Önceki turda Süper Lig kulüplerini eleyen alt lig ekiplerimiz oldu. Bu durum da kupaya ayrı bir heyecan katıyor. Hepsini tebrik ediyorum. Bu turun daha mücadeleci, daha keyifli geçeceğini düşünüyorum. Her turda izleme keyif artıyor ve bu durum da kupaya daha çok önem kazandırıyor. Avrupa’ya gitmenin en önemli yollarından birisi de kupada hedefe ulaşmak. Kısa yoldan Avrupa Kupaları’na katılmak için kupayı kazanan takım, kestirmeden bu yola giriyor. Kupaya katkısı olan herkese teşekkür ediyorum"
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