Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.
Kupanın 3. turunda, 2. turu geçen 23 takımın yanı sıra Süper Lig'den Yeni Malatyaspor, Hes Kablo Kayserispor, MKE Ankaragücü, Atakaş Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fatih Karagümrük, TFF 1. Lig'de yer alan 18 takım, Misli.com 2. Lig'den 39 takım olmak üzere toplam 86 takım yer aldı.
3. eleme turu, seri başı takımlarının sahasında tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak.
Eşleşmeler
Çekilen kura çekimi sonrası eşlemler şu şekilde oluştu;
Bodrumspor- Niğde Anadolu FK Manisa FK-Gümüşhanespor Adana Demirspor-Alanya Kestelspor Ankaragücü-Kocaelispor Samsunspor-Muğlaspor Ankaraspor-Pazarspor Adanaspor-68 Aksaray Belediyespor Fatih Karagümrük-Nevşehir Belediyespor İnegölspor-Sultanbeyli Belediyespor İstanbulspor-Elazığspor Altınordu-Fethiyespor Kahramanmaraşspor-Somaspor Boluspor-Hacettepespor Sancaktepe FK-Serik Belediyespor Tarsus İdmanyurdu-İçel İdmanyurduspor Zonguldak Kömürspor-Darıca Gençlerbirliği Afyonspor-Karabükspor Altay-1922 Konyaspor Uşakspor-Şile Yıldızspor Hatayspor-Şanlıurfaspor Sakaryaspor-Diyarbekirspor Yeni Malatyaspor-Artvin Hopaspor Kırşehir Belediyespor-Yozgatspor Çorumspor-Eyüpspor Bandırmaspor-Belediye Derincespor Eskişehirspor-Cizrespor Kastamonuspor-Amed Sportif Faaliyetleri Balıkesirspor-Esenler Erokspor BB Erzurumspor-Karaköprü Belediyespor Ankara Demirspor-Mamak FK Ergene Velimeşespor-Karacabey Belediyespor Sarıyer-Turgutluspor Giresunspor-Tekirdağspor Ankara Keçiörengücü-Büyükçekmece Tepecikspor Kayserispor-Yomraspor Vanspor-Sivas Belediyespor Menemenspor-24 Erzincanspor Tuzlaspor-Bayburt Özel İdarespor Ümraniyespor-Kırklarelispor Bursaspor-Karşıyaka Akhisarspor-Etimesgut Belediyespor Pendikspor-Düzcespor Hekimoğlu Trabzon-52 Orduspor Altınordu'nun parlayan yıldızı: 17 yaş altında dünyanın en değerlisi oldu
Dünyada 17 yaş altı futbolcular içinde en değerli isim olarak gösterilen Altınordulu Burak İnce, "Ben de Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder gibi Avrupa'da olacağım inşallah" dedi.Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerinde 17 yaş altı oyuncular içinde en değerli isim 1 milyon euro bedelle TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu'da mücadele eden Burak İnce gösterildi. Burak İnce'yi 900 bin euro ile Kayserispor'da mücadele eden Emre Demir izledi.Genç Türk yetenekleri, 800 bin euro ile Fransa'da Angers'ta forma giyen Muhammed Ali Cho ile 750 bin euro ile Brezilya'nın Botafogo ekibinde oynayan Matheus Nascimento takip etti.Penaltı kadar rahat attı. TFF 1.Ligde ZORLU sezonun ilk golü 16 yaşındaki genç yetenekten geldi. 84' Burak İnce Menemenspor 0 @AltinorduFK 1 #burakince #gol #altınordu pic.twitter.com/AWnFmbRodT— 1.Lig Goller (@golleriseyret) September 11, 2020 Son 10 sezonun en genç golcüsüManisaspor altyapısından 2015-2016'da profesyonel futbolcular Mertan Caner Öztürk ve Ozan Sol karşılığında Altınordu altyapısına transfer olan 20 Ocak 2004 doğumlu Burak İnce, TFF 1. Lig'de ilk maçına 15 yaş 6 ay 29 günlükken çıktı.Geçen sezon Eskişehirspor karşısında attığı golle son 10 sezonda TFF 1. Lig'deki en genç golcü unvanını elinde bulunduran Burak İnce, dünyanın en önemli 15 yaş altı futbol turnuvalarından olan "MTU Hallen Cup"ta en değerli oyuncu seçilen ilk Türk isim olmuştu."Hedefim Avrupa"Burak İnce, 17 yaş altındaki isimler içinde ilk sırada yer almasının kulübü ve kendisi için büyük bir onur olduğunu söyledi.Altınordu'nun "iyi birey", "iyi vatandaş", "iyi futbolcu" düşüncesiyle çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Burak İnce, şöyle konuştu:"Altınordu, Avrupa'nın 5 büyük ligine oyuncu yetiştirmeyi hedefleyen büyük bir organizasyon. Ben de Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder gibi Avrupa'da olacağım inşallah. Bana emek veren başta başkanımız Seyit Mehmet Özkan başta olmak üzere herkese teşekkür ederim. Teknik direktörümüz Hüseyin Eroğlu da 15 yaşında bana güvenip forma vermişti, o anı hayatta unutamam."Video: Emre Demir Süper Lig tarihine geçti
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