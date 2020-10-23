Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

Kupanın 3. turunda, 2. turu geçen 23 takımın yanı sıra Süper Lig'den Yeni Malatyaspor, Hes Kablo Kayserispor, MKE Ankaragücü, Atakaş Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fatih Karagümrük, TFF 1. Lig'de yer alan 18 takım, Misli.com 2. Lig'den 39 takım olmak üzere toplam 86 takım yer aldı.

3. eleme turu, seri başı takımlarının sahasında tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak.



Eşleşmeler

Çekilen kura çekimi sonrası eşlemler şu şekilde oluştu;

Bodrumspor- Niğde Anadolu FK

Manisa FK-Gümüşhanespor

Adana Demirspor-Alanya Kestelspor

Ankaragücü -Kocaelispor

-Kocaelispor Samsunspor-Muğlaspor

Ankaraspor-Pazarspor

Adanaspor-68 Aksaray Belediyespor

Fatih Karagümrük -Nevşehir Belediyespor

-Nevşehir Belediyespor İnegölspor-Sultanbeyli Belediyespor

İstanbulspor-Elazığspor

Altınordu-Fethiyespor

Kahramanmaraşspor-Somaspor

Boluspor-Hacettepespor

Sancaktepe FK-Serik Belediyespor

Tarsus İdmanyurdu-İçel İdmanyurduspor

Zonguldak Kömürspor-Darıca Gençlerbirliği

Afyonspor-Karabükspor

Altay-1922 Konyaspor

Uşakspor-Şile Yıldızspor

Hatayspor -Şanlıurfaspor

-Şanlıurfaspor Sakaryaspor-Diyarbekirspor

Yeni Malatyaspor -Artvin Hopaspor

-Artvin Hopaspor Kırşehir Belediyespor-Yozgatspor

Çorumspor-Eyüpspor

Bandırmaspor-Belediye Derincespor

Eskişehirspor-Cizrespor

Kastamonuspor-Amed Sportif Faaliyetleri

Balıkesirspor-Esenler Erokspor

BB Erzurumspor -Karaköprü Belediyespor

-Karaköprü Belediyespor Ankara Demirspor-Mamak FK

Ergene Velimeşespor-Karacabey Belediyespor

Sarıyer-Turgutluspor

Giresunspor-Tekirdağspor

Ankara Keçiörengücü-Büyükçekmece Tepecikspor

Kayserispor -Yomraspor

-Yomraspor Vanspor-Sivas Belediyespor

Menemenspor-24 Erzincanspor

Tuzlaspor-Bayburt Özel İdarespor

Ümraniyespor-Kırklarelispor

Bursaspor-Karşıyaka

Akhisarspor-Etimesgut Belediyespor

Pendikspor-Düzcespor

Hekimoğlu Trabzon-52 Orduspor