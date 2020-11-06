Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oluyor

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi, bugün İstanbul'da yapılacak. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde saat 14.30’da başlayacak kura çekimine kulüp temsilcileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında katılamayacak.

Kurada 3. eleme turu müsabakaları sonucunda tur atlayan 43 takım ile Süper Lig’den Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Fraport-TAV Antalyaspor, Gaziantep FK, Gençlerbirliği, Göztepe, İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa ve Yukatel Denizlispor yer alacak.

Kupada 4. tur müsabakaları kurasına 26 takım seri başı olarak katılacak ve diğer 26 takım ile eşleşecek. Müsabakalar seri başı takımların sahasında tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

Türkiye Kupası'nda Esenler Erokspor sürprizi: 1. Lig ekibini elediler TFF 1. Lig ekibi Balıkesirspor, 3. Lig temsilcisi Esenler Erokspor ile kupada karşılaştı. 90 dakikası ve uzatma dakikaları 2-2 eşitlikle sona eren mücadeleyi penaltı atışları sonucu kazanan Esenler Erokspor bir üst tura yükseldi.Maçın önemli anları7. dakikada sol kanattan gelişen atakta Dersim Şahan’ın ara pasıyla topla buluşan Oğuz Han kaleci Yaren İzzet’in yanından topu filelerle buluşturdu. 1-032. dakikada Hüseyin Afkan’ın ceza sahası çizgisi üzerinden sert şutunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.50. dakikada Recep Kalkan, Anıl Taşdemir’i ceza sahası içinde düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Anıl Taşdemir topu ağlarla buluşturdu. 2-060. dakikada Hakkı Türker’in ceza sahası içine yaptığı ortada Enes Soy topu filelerle buluşturdu. 2-190+2. dakikada Abdurrahman Kuyucu’nun ceza sahasına gönderdiği topta Abraham Nwankwo meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi. 2-2113. dakikada İsmail Yüksek’in kullandığı kornerde topa iyi yükselen Abraham Nwankwo’un kafa vuruşunu kaleci Yaren İzzet kurtardı.Penaltılara giden maçta Esenler Erokspor 6 kez fileleri bulurken, Balıkesirspor 5 golde kaldı.Esenler Erokspor'dan Mert Somay, Hakkı Türker, Muammer Sarıkaya, Berk Taşkın, Hüseyin Afkan ve İdris Furat penaltı atışlarını gole çeviren isimler oldu.Maç Sonucu; Balıkesirspor 2 - 2 Esenler EroksporPenaltı Sonucu; Balıkesirspor 5 - 6 Esenler Erokspor pic.twitter.com/B36vLFTvQq— Esenler Erokspor (@EsenlerErokspor) November 3, 2020 Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

Koronavirüs nedeniyle kupa maçına çıkamadılar, hükmen yenik sayıldılar 2. Lig ekibi Pendikspor ile 3. Lig takımı Düzcespor arasındaki Türkiye Kupası 3. eleme turu maçı, koronavirüs nedeniyle oynanamadı.Düzcespor'un takımdaki koronavirüs vakaları sebebiyle maça çıkamadığı ve Pendikspor'un hükmen galip gelerek üst tura yükseldiği bildirildi.Pendikspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Bugün Düzcespor ile oynayacağımız Türkiye Kupası karşılaşmasına saatinde takımımızın hazır bulunması, lakin rakibimizin Covid-19 vakaları sebebi ile maça çıkamamasından dolayı hükmen galip gelerek üst tura çıkmış bulunmaktayız" denildi.Bugün Düzcespor ile oynayacağımız Türkiye Kupası karşılaşmasına saatinde takımımızın hazır bulunması, lakin rakibimizin covid-19 vakaları sebebi ile maça çıkamamasından dolayı hükmen galip gelerek üst tura çıkmış bulunmaktayız. pic.twitter.com/13MB645yXw— Pendikspor 🔥 #sadecebirliktekazanabiliriz (@PendiksporK) November 5, 2020 Türkiye Kupası'nda unutulmaz maç: 12 kişi ile maça çıktılar kaleci forvet oynadıTürkiye Kupası'nda sürpriz: Samsunspor'u elediler