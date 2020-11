Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu: İşte Fenerbahçe'nin rakibi

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi, İstanbul'da yapıldı. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde başlayan kura çekimine kulüp temsilcileri, koronavirüs tedbirleri kapsamında katılamadı.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na bu turda katıldı

Kurada 3. eleme turu müsabakaları sonucunda tur atlayan 43 takım ile Süper Lig’den Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Fraport-TAV Antalyaspor, Gaziantep FK, Gençlerbirliği, Göztepe, İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa ve Yukatel Denizlispor yer aldı.

Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'ndaki rakibi belli oldu mu?

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na 4. Tur'da katıldı. Sarı-lacivertliler kupada, Sivas Belediyespor ile eşleşti.

Kupada elemeler tek maç üzerinden oynanacak

Kupada 4. tur müsabakaları kurasına 26 takım seri başı olarak katıldı ve diğer 26 takım ile eşleşti. Müsabakalar seri başı takımların sahasında tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

Eşleşmeler

Çekilen kura çekimi sonrası eşleşmeler şu şekilde oluştu;

Adana Demirspor-Afjet Afyonspor

BB Erzurumspor-Ankara Demirspor

Çaykur Rizespor-Uşakspor

İstanbulspor-Tarsuz İdmanyurdu

Göztepe-Kırklarelispor

Bandırmaspor-Darıca Gençlerbirliği

Gaziantep FK-Serik Belediyespor

Ankaraspor-Muğlaspor

Tuzlaspor-Sultanbeyli Belediyespor

Konyaspor-Manisa FK

Altınordu-Çorum FK

Kasımpaşa-24 Erzincanspor

Adanaspor-Sakaryaspor

Boluspor-Kahramanmaraşspor

Denizlispor-Turgutluspor

Hatayspor-Karacabey Belediyespor

Keçiörengücü-Kocaelispor

Giresunspor-Niğde Anadolu FK

Bursaspor-1922 Konyaspor

Fenerbahçe-Sivas Belediyespor

Antalyaspor-Pendikspor

Eskişehirspor-Kastamonuspor

Gençlerbirliği-Kırşehir Belediyespor

Yeni Malatyaspor-Etimesgut Belediyespor

Kayserispor-Hekimoğlu Trabzon

Fatih Karagümrük-Esenler Erokspor

Türkiye Kupası'nda Esenler Erokspor sürprizi: 1. Lig ekibini elediler TFF 1. Lig ekibi Balıkesirspor, 3. Lig temsilcisi Esenler Erokspor ile kupada karşılaştı. 90 dakikası ve uzatma dakikaları 2-2 eşitlikle sona eren mücadeleyi penaltı atışları sonucu kazanan Esenler Erokspor bir üst tura yükseldi.Maçın önemli anları7. dakikada sol kanattan gelişen atakta Dersim Şahan’ın ara pasıyla topla buluşan Oğuz Han kaleci Yaren İzzet’in yanından topu filelerle buluşturdu. 1-032. dakikada Hüseyin Afkan’ın ceza sahası çizgisi üzerinden sert şutunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.50. dakikada Recep Kalkan, Anıl Taşdemir’i ceza sahası içinde düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Anıl Taşdemir topu ağlarla buluşturdu. 2-060. dakikada Hakkı Türker’in ceza sahası içine yaptığı ortada Enes Soy topu filelerle buluşturdu. 2-190+2. dakikada Abdurrahman Kuyucu’nun ceza sahasına gönderdiği topta Abraham Nwankwo meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi. 2-2113. dakikada İsmail Yüksek’in kullandığı kornerde topa iyi yükselen Abraham Nwankwo’un kafa vuruşunu kaleci Yaren İzzet kurtardı.Penaltılara giden maçta Esenler Erokspor 6 kez fileleri bulurken, Balıkesirspor 5 golde kaldı.Esenler Erokspor'dan Mert Somay, Hakkı Türker, Muammer Sarıkaya, Berk Taşkın, Hüseyin Afkan ve İdris Furat penaltı atışlarını gole çeviren isimler oldu.Maç Sonucu; Balıkesirspor 2 - 2 Esenler EroksporPenaltı Sonucu; Balıkesirspor 5 - 6 Esenler Erokspor pic.twitter.com/B36vLFTvQq— Esenler Erokspor (@EsenlerErokspor) November 3, 2020 Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

Koronavirüs nedeniyle kupa maçına çıkamadılar, hükmen yenik sayıldılar 2. Lig ekibi Pendikspor ile 3. Lig takımı Düzcespor arasındaki Türkiye Kupası 3. eleme turu maçı, koronavirüs nedeniyle oynanamadı.Düzcespor'un takımdaki koronavirüs vakaları sebebiyle maça çıkamadığı ve Pendikspor'un hükmen galip gelerek üst tura yükseldiği bildirildi.Pendikspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Bugün Düzcespor ile oynayacağımız Türkiye Kupası karşılaşmasına saatinde takımımızın hazır bulunması, lakin rakibimizin Covid-19 vakaları sebebi ile maça çıkamamasından dolayı hükmen galip gelerek üst tura çıkmış bulunmaktayız" denildi.Bugün Düzcespor ile oynayacağımız Türkiye Kupası karşılaşmasına saatinde takımımızın hazır bulunması, lakin rakibimizin covid-19 vakaları sebebi ile maça çıkamamasından dolayı hükmen galip gelerek üst tura çıkmış bulunmaktayız. pic.twitter.com/13MB645yXw— Pendikspor 🔥 #sadecebirliktekazanabiliriz (@PendiksporK) November 5, 2020 Türkiye Kupası'nda unutulmaz maç: 12 kişi ile maça çıktılar kaleci forvet oynadıTürkiye Kupası'nda sürpriz: Samsunspor'u elediler