Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu: İşte Fenerbahçe'nin rakibi
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur kura çekimi gerçekleştirildi. Fenerbahçe de kupaya bu turdan dahil oldu. Sarı-lacivertliler 2. Lig ekibi Sivas Belediyespor ile eşleşti. Ziraat Türkiye Kupası'na dair bütün gelişmeleri Yeni şafak Spor'dan takip edebilirsiniz. İşte Türkiye Kupası kura eşleşmeleri...
Haber MerkeziYeni Şafak
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi, İstanbul'da yapıldı. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde başlayan kura çekimine kulüp temsilcileri, koronavirüs tedbirleri kapsamında katılamadı.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na bu turda katıldı
Kurada 3. eleme turu müsabakaları sonucunda tur atlayan 43 takım ile Süper Lig’den Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Fraport-TAV Antalyaspor, Gaziantep FK, Gençlerbirliği, Göztepe, İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa ve Yukatel Denizlispor yer aldı.
Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'ndaki rakibi belli oldu mu?
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na 4. Tur'da katıldı. Sarı-lacivertliler kupada, Sivas Belediyespor ile eşleşti.
Kupada elemeler tek maç üzerinden oynanacak
Kupada 4. tur müsabakaları kurasına 26 takım seri başı olarak katıldı ve diğer 26 takım ile eşleşti. Müsabakalar seri başı takımların sahasında tek maç eleme usulüne göre oynanacak.
Eşleşmeler
Çekilen kura çekimi sonrası eşleşmeler şu şekilde oluştu;
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