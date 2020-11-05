Herkesi ağlatan an gol sevinci oldu

TFF 3. Lig 4. Grup’ta mücadele eden Muğlaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu maçında deplasmanda 1. Lig ekiplerinden Samsunspor ile 19 Mayıs Stadı’nda karşı karşıya geldi. Maçın 29. dakikasında Enes İlkin’in golü ile 1-0 mağlup duruma düşen Muğlaspor, karşılaşmanın 30 ve 38. dakikasında İbrahim Can Köse, 55. dakikasında ise Mehmet Yeniler’in golü ile maçı 3-1 kazandı. Kızılcabölükspor’u penaltılarla geçen yeşil-beyazlılar deplasmanda Samsunspor’u da mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
Muğlaspor’un ilk golünü atan İbrahim Can Köse, gol sevinci sırasında 3 yaşındaki Elif Perinçek’in İzmir’deki depremden kurtarılma anına gönderme yaparak, yaşanan felaketin acısını paylaştı.
İzmir depreminden kurtulan mucize çocuklar
Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6.6 büyüklüğündeki İzmir depremi, 16,5 kilometre derinlikle meydana gelmişti. İstanbul dahil Balıkesir, Aydın, Manisa, Eskişehir, Bilecik, Uşak Çanakkale ve Bursa gibi çevre illerden de hissedilen deprem sonrası pek çok ev yıkıldı.Günler geçmesine rağmen arama kurtarma ekipleri durmaksızın çalışmalarını sürdürüyor. Tam umutlar tükenirken ise küçücük çocukların enkaz altından sağ salim çıkartılması yeniden umutları yeşertiyor.Depremin 58'inci saatinde İdil, 65'inci saatinde Elif ve 90'ıncı saatinde Ayda'nın sağlıklı bir şekilde kurtarılması tüm Türkiye'ye sevinç göz yaşları döktürdü.Mucizenin ta kendisi olan çocuklar, arama kurtarma ekiplerine tüm yorgunluklarını unutturdu. Peki, 30 Eylül Cuma günü gerçekleşen İzmir depremi sonrası kaç çocuk kurtuldu?İzmir depreminde son durum: Ölü, yaralı ve kurtarılan kişi sayısıİdil Şirin: 58 saat sonra Emrah Apartmanı'nda çıkarıldıİzmir depreminde yıkılan ve en fazla can kaybının yaşandığı Emrah Apartmanı’nda yürütülen arama kurtarma çalışmaları dün tamamlandı. 32 kişinin hayatını kaybettiği apartmanın enkazından 15 kişi de yaralı olarak çıkarıldı. Emrah Apartmanı'nın enkazından 58 saat sonra çıkartılan İdil Şirin canlı olarak kurtarıldı.İzmir'de 58'inci saatte gelen mucize: İdil Şirin enkazdan sağ çıkartıldıElif Perinçek: 65 saat sonra Doğanlar Apartmanı'ndan çıkarıldıİdil kadar şanlı olan ve mucizenin gerçek olabileceğini gösteren bir diğer isim 3 yaşındaki Elif Perinçek oldu. Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 65 saat çıkartılan Elif'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi İşleri Onbaşı Muammer Çelik'in parmağına sıkı sıkıya tutması hafızalara kazandı.İzmir depreminde 65'inci saatte mucize: 3 yaşındaki Elif enkazdan canlı olarak kurtarıldıEzel ve Elzem Perinçek: Doğanlar Apartmanı'ndan çıkarıldılarElif'in ikiz ablaları 10 yaşındaki Ezel ve Elzem, Doğanlar Apartmanı'ndan 23 saat sonra anneleriyle beraber çıkarıldı. Kardeşleri 7 yaşındaki Umut ise hastanede hayatını kaybetti.23 saat sonra gelen mucize kurtuluş: İzmir'deki depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı enkazından anne ve 3 çocuğu çıkarıldıAyda Gezgin: 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı'ndan çıkarıldıMucizenin belki de gerçekten kendisi 4 yaşındaki Ayda Gezgin. Depremin ardından geçen 91'inci saatte Rıza Bey Apartmanı enkazından sağ salim çıkan Ayda, çamaşır makinesi ile bulaşık makinesi arasındaki yaşam boşluğunda hayata tutunmuştu.Rıza Bey Apartmanı'nda 91. saatte umutlar yeşerdi: 4 yaşındaki Ayda Gezgin canlı olarak çıkarıldıGünay Özışık: 10 saat sonra Doğanlar Apartmanı'ndan çıkarıldıİzmir'in Seferihisar ilçesinde yıkılan Doğanlar Apartmanı'ndan çıkarılan 15 yaşındaki Günay Özışık enkazından 10 saat sonra kurtuldu. Özışık, kurtarılmayı beklerken yaşadıklarını kameraya kaydetti.Video: 10 saat sonra kurtarılan 15 yaşındaki Günay Özışık, enkaz altında yaşadıklarını kaydetmişVideo: Enkazdan çıkarılan minik Elif'in elini hiç bırakmadığı itfaiyeci Muammer Çelik o anları anlattı
Hayata böyle tutundu
İzmir’de depremin ardından başlayan arama kurtarma çalışmalarında tükenen umutlar tazelendi. Bayraklı’da yıkılan Doğanlar Apartmanı’nın enkazında mahsur kalan 3 yaşındaki Elif Perinçek, 65 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı. Günlerdir enkaz başında torunundan gelecek haberi bekleyen babaanne Gülhan Perinçek “Elif’e kavuştum, annesi de kardeşleri de kavuşacak. Dualarım kabul oldu” diyerek sevincini paylaştı. İzmir depreminde 65'inci saatte mucize: 3 yaşındaki Elif enkazdan canlı olarak kurtarıldıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elif paylaşımı: Geçmiş olsun canım yavrumÜMİDİMİZİ HİÇ KAYBETMEDİKAlkışlar ve gözyaşları ile enkazdan çıkarılan küçük Elif, ambulansa götürülünceye kadar kurtarma ekibindekilerin elini bırakmadı. Elif’in elini tuttuğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nda görevli itfaiyeci onbaşı Muammer Çelik, o an yaşadıklarını gözleri dolu dolu anlattı. Çelik, şunları kaydetti: “Biz sağlıkçılar ‘Eks’ diyene kadar umudumuzu kaybetmeyiz. Elif için de ümidimizi kaybetmedik.”Elif'i kurtaran itfaiye eri yaşananları anlattı: Elif parmağımı bir tuttu, hiç bırakmadıELİMİ HİÇ BIRAKMADI“Babası bana, ‘Her şeye hazırlıklı ve razıyım’ dedi. Ben de ona, ‘Allah’ın mucizesi vardır. Belki de onu görürüz. Teslim olma’ şeklinde cevap verdim. Depremin oluş şekline ve tecrübelerime göre bize tarif edilenin aksine ters yönden gittim. Bazası ve dolabının arasında olacağını tahmin etmiştim. Gittiğimde Elif orada sırtüstü yatıyordu. Onu kucakladım. Yüzünü temizleyip parmağını tuttum ve bir arkadaşımla kaldırdık. Sağlık kabinine gidene kadar elimi bırakmadı. O çocuk yaşamayı hak ediyor. Bizim mucizemiz oldu. Biz Elif’i sevdik umarım o da bizi sever.”Video: 3 yaşındaki minik Elif'in hastane odasından ilk görüntüsü: Bebeğiyle oynarken kameraya el salladıBEKLEDİĞİMİZDEN İYİYDİSağlık Bakanlığı Ulusal Medikal Arama Kurtarma Ekibi’nde (UMKE) görevli paramedik Tolga Ünsel ise Elif’e ilk müdahaleyi yapan ekipte yer aldı. 65’inci saate yaklaştıkları anda umutlarını yavaş yavaş kaybetmek üzere olduklarını belirten Ünsel, şunları anlattı: “AFAD ekibi enkazda deliği açıp bir bebek tespit ettiğinde saatler 07.54’ü gösteriyordu. Elif’e ilk bakıldığında hareketsizdi ve çok küçük bir yapıya sahipti. Maalesef cansız bir beden olarak düşünülüyordu. Ancak tam çıkarma esnasında gözlerinin hareket ettiğini fark ettik. Daha sonra ufak bir hareketini fark edip canlı olduğunu gördük. Bizim için gerçekten mucizeydi. Elif beklediğimizden daha iyi çıktı. Tıbbi uç noktamızdan ambulansımıza alırken bir arkadaşımızın parmağını tutuyordu, yani o kadar iyiydi.”Bakan Koca, enkazdan 65 saat sonra sağ çıkarılan minik Elif'in sağlık durumunu açıkladıİzmir'deki deprem felaketinin simgesi olan minik Elif üzerine devrilen sandalye sayesinde hayatta tutunmuşFahrettin Altun'dan 'Elif' paylaşımı: Şükürler olsunANNESİ VE ABLALARININ TEDAVİSİ SÜRÜYORDoğanlar Apartmanı enkazında kalan anne Seher Dereli Perinçek ile çocukları ikiz kardeşler Ezel ve Elzem Perinçek (10), Umut Perinçek (7) ve Elif Perinçek’ten (3) dördü depremden bir gün sonra enkazdan çıkarılmıştı. Umut Perinçek’in hayatını kaybettiği Perinçek ailesinde Seher Dereli Perinçek ile Ezel ve Elzem Perinçek’in tedavileri devam ediyordu.
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