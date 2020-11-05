Herkesi ağlatan an gol sevinci oldu

TFF 3. Lig 4. Grup’ta mücadele eden Muğlaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu maçında deplasmanda 1. Lig ekiplerinden Samsunspor ile 19 Mayıs Stadı’nda karşı karşıya geldi. Maçın 29. dakikasında Enes İlkin’in golü ile 1-0 mağlup duruma düşen Muğlaspor, karşılaşmanın 30 ve 38. dakikasında İbrahim Can Köse, 55. dakikasında ise Mehmet Yeniler’in golü ile maçı 3-1 kazandı. Kızılcabölükspor’u penaltılarla geçen yeşil-beyazlılar deplasmanda Samsunspor’u da mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Muğlaspor’un ilk golünü atan İbrahim Can Köse, gol sevinci sırasında 3 yaşındaki Elif Perinçek’in İzmir’deki depremden kurtarılma anına gönderme yaparak, yaşanan felaketin acısını paylaştı.

3 yaşındaki Elif Perinçek’in enkaz altından kurtarılma anı Muğlaspor’un gol sevincine yansıdı pic.twitter.com/tVvdO9cvbI — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 5, 2020

İzmir depreminden kurtulan mucize çocuklar Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6.6 büyüklüğündeki İzmir depremi, 16,5 kilometre derinlikle meydana gelmişti. İstanbul dahil Balıkesir, Aydın, Manisa, Eskişehir, Bilecik, Uşak Çanakkale ve Bursa gibi çevre illerden de hissedilen deprem sonrası pek çok ev yıkıldı.Günler geçmesine rağmen arama kurtarma ekipleri durmaksızın çalışmalarını sürdürüyor. Tam umutlar tükenirken ise küçücük çocukların enkaz altından sağ salim çıkartılması yeniden umutları yeşertiyor.Depremin 58'inci saatinde İdil, 65'inci saatinde Elif ve 90'ıncı saatinde Ayda'nın sağlıklı bir şekilde kurtarılması tüm Türkiye'ye sevinç göz yaşları döktürdü.Mucizenin ta kendisi olan çocuklar, arama kurtarma ekiplerine tüm yorgunluklarını unutturdu. Peki, 30 Eylül Cuma günü gerçekleşen İzmir depremi sonrası kaç çocuk kurtuldu?İzmir depreminde son durum: Ölü, yaralı ve kurtarılan kişi sayısıİdil Şirin: 58 saat sonra Emrah Apartmanı'nda çıkarıldıİzmir depreminde yıkılan ve en fazla can kaybının yaşandığı Emrah Apartmanı’nda yürütülen arama kurtarma çalışmaları dün tamamlandı. 32 kişinin hayatını kaybettiği apartmanın enkazından 15 kişi de yaralı olarak çıkarıldı. Emrah Apartmanı'nın enkazından 58 saat sonra çıkartılan İdil Şirin canlı olarak kurtarıldı.İzmir'de 58'inci saatte gelen mucize: İdil Şirin enkazdan sağ çıkartıldıElif Perinçek: 65 saat sonra Doğanlar Apartmanı'ndan çıkarıldıİdil kadar şanlı olan ve mucizenin gerçek olabileceğini gösteren bir diğer isim 3 yaşındaki Elif Perinçek oldu. Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 65 saat çıkartılan Elif'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi İşleri Onbaşı Muammer Çelik'in parmağına sıkı sıkıya tutması hafızalara kazandı.İzmir depreminde 65'inci saatte mucize: 3 yaşındaki Elif enkazdan canlı olarak kurtarıldıEzel ve Elzem Perinçek: Doğanlar Apartmanı'ndan çıkarıldılarElif'in ikiz ablaları 10 yaşındaki Ezel ve Elzem, Doğanlar Apartmanı'ndan 23 saat sonra anneleriyle beraber çıkarıldı. Kardeşleri 7 yaşındaki Umut ise hastanede hayatını kaybetti.23 saat sonra gelen mucize kurtuluş: İzmir'deki depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı enkazından anne ve 3 çocuğu çıkarıldıAyda Gezgin: 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı'ndan çıkarıldıMucizenin belki de gerçekten kendisi 4 yaşındaki Ayda Gezgin. Depremin ardından geçen 91'inci saatte Rıza Bey Apartmanı enkazından sağ salim çıkan Ayda, çamaşır makinesi ile bulaşık makinesi arasındaki yaşam boşluğunda hayata tutunmuştu.Rıza Bey Apartmanı'nda 91. saatte umutlar yeşerdi: 4 yaşındaki Ayda Gezgin canlı olarak çıkarıldıGünay Özışık: 10 saat sonra Doğanlar Apartmanı'ndan çıkarıldıİzmir'in Seferihisar ilçesinde yıkılan Doğanlar Apartmanı'ndan çıkarılan 15 yaşındaki Günay Özışık enkazından 10 saat sonra kurtuldu. Özışık, kurtarılmayı beklerken yaşadıklarını kameraya kaydetti.Video: 10 saat sonra kurtarılan 15 yaşındaki Günay Özışık, enkaz altında yaşadıklarını kaydetmişVideo: Enkazdan çıkarılan minik Elif'in elini hiç bırakmadığı itfaiyeci Muammer Çelik o anları anlattı