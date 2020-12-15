ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

Türkiye Kupası'nda inanılmaz maç: 9 gol atıldı, 2 kırmızı kart çıktı, son saniyede tur geldi

Türkiye Kupası 5. tur maçında Göztepe evinde Bursaspor'u konuk etti. Muhteşem bir çekişmeye sahne olan mücadelede Bursaspor, uzatmalara giden maçın son saniyesinde gelen golle turu geçmeyi başardı. Karşılaşmada 19 yaşındaki genç oyuncu Batuhan Kör attığı dört golle adından söz ettirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bursasporlu futbolcuların tur sevinci.

Bursasporlu futbolcuların tur sevinci.

Fotoğraf: Ömer Evren Atalay

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda normal süresi 3-3 biten karşılaşmada uzatma bölümü sonucunda Göztepe'yi 5-4 mağlup eden Bursaspor, adını son 16 turuna yazdırdı.

Karşılaşmadan dakikalar;

  • 31. dakikada Bursaspor öne geçti. Sol kanattan Burak Kapacak'ın yaptığı ortada Onur'un kafasından seken topla ceza sahası dışında topla buluşan Batuhan, sert vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.
  • Bu golden 1 dakika sonra Göztepe beraberliği yakaladı. Sol kanattan Burekovic'in yaptığı ortada savunma oyuncusuna rağmen topa iyi yükselen Brown Ideye'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.
  • 47. dakikada sol kanattan Onur'un yaptığı ortada ceza sahası içinde müsait durumdaki Batuhan meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1.
  • 73. dakikada müsabakaya bir kez daha eşitlik geldi. Ceza sahası dışından Halil'in şutunda Cüneyt Köz'e çarpan top ağlara gitti: 2-2.
  • 84. dakikada Göztepe öne geçti. Sağ kanattan Murat Paluli'nin yaptığı ortada kale önünde topla buluşan Cherif Ndiaye, topuğuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-2.
  • 90+5. dakikada Burak Altıparmak'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Çağatay Yılmaz, müsabakanın uzatmalara gitmesini sağladı: 3-3.
  • 99. dakikada sol kanattan hızlı gelişen Bursaspor atağında Çağatay Yılmaz'ın ceza sahasına girerken aktardığı topu Çağatay Köz, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 4-3.
  • 117. dakikada savunmadan seken topu kapan Burak'ın sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Cherif Ndiaye, topu kontrol edip dönerek yaptığı vuruşta top filelere gitti: 4-4.
  • 120+2. dakikada Ali Akman'ın pasıyla topla buluşan Batuhan'ın şutunda top ağlarla buluştu: 5-4.

Karşılaşmayı 5-4 galip tamamlayan Bursaspor kupada son 16 turuna yükseldi.

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