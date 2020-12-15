Türkiye Kupası'nda inanılmaz maç: 9 gol atıldı, 2 kırmızı kart çıktı, son saniyede tur geldi

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda normal süresi 3-3 biten karşılaşmada uzatma bölümü sonucunda Göztepe'yi 5-4 mağlup eden Bursaspor, adını son 16 turuna yazdırdı.
Karşılaşmadan dakikalar;
- 31. dakikada Bursaspor öne geçti. Sol kanattan Burak Kapacak'ın yaptığı ortada Onur'un kafasından seken topla ceza sahası dışında topla buluşan Batuhan, sert vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.
- Bu golden 1 dakika sonra Göztepe beraberliği yakaladı. Sol kanattan Burekovic'in yaptığı ortada savunma oyuncusuna rağmen topa iyi yükselen Brown Ideye'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.
- 47. dakikada sol kanattan Onur'un yaptığı ortada ceza sahası içinde müsait durumdaki Batuhan meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1.
- 73. dakikada müsabakaya bir kez daha eşitlik geldi. Ceza sahası dışından Halil'in şutunda Cüneyt Köz'e çarpan top ağlara gitti: 2-2.
- 84. dakikada Göztepe öne geçti. Sağ kanattan Murat Paluli'nin yaptığı ortada kale önünde topla buluşan Cherif Ndiaye, topuğuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-2.
- 90+5. dakikada Burak Altıparmak'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Çağatay Yılmaz, müsabakanın uzatmalara gitmesini sağladı: 3-3.
- 99. dakikada sol kanattan hızlı gelişen Bursaspor atağında Çağatay Yılmaz'ın ceza sahasına girerken aktardığı topu Çağatay Köz, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 4-3.
- 117. dakikada savunmadan seken topu kapan Burak'ın sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Cherif Ndiaye, topu kontrol edip dönerek yaptığı vuruşta top filelere gitti: 4-4.
- 120+2. dakikada Ali Akman'ın pasıyla topla buluşan Batuhan'ın şutunda top ağlarla buluştu: 5-4.
Karşılaşmayı 5-4 galip tamamlayan Bursaspor kupada son 16 turuna yükseldi.
Bursaspor, Göztepe maçının uzatma bölümünün son saniyesinde Batuhan Kör'ün attığı golle skoru 5-4'e getirdi
👉Bu gol Batuhan Kör'ün maçtaki dördüncü golü! pic.twitter.com/e1DG6bWQtF
Bursaspor, Göztepe maçının uzatma bölümünün son saniyesinde Batuhan Kör'ün attığı golle skoru 5-4'e getirdi
Yorum