UEFA millilerin asker selamını incelemeye aldı

UEFA İletişim Direktörü Philip Townsend, İtalyan Haber Ajansı ANSA’ya yaptığı açıklamada, dün oynanan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H grubu Türkiye - Arnavutluk maçında, millilerin attığı gol sonrası yaptığı asker selamı için inceleme başlatacaklarını söyledi.
"Provokasyon olabilir"
Townsend açıklamasında, "Bu sevinci görmedim ancak bir provokasyon olabilir. Regülasyonlar politik ve dini farklılıklara yönelik hareketleri yasaklıyor. Kontrol edeceğimin garantisini verebilirim" dedi.
Skandal tavır nedeniyle Almanya'dan ayrılan Enver Cenk Şahin'e sürpriz transfer teklifi: Gel şehir seni bekliyor
Bundesliga 2 takımlarından St. Pauli forması giyen Türk futbolcu Enver Cenk Şahin, Instagram hesabından Barış Pınarı Harekatı paylaşımında bulunurken "Kahraman Mehmetçiğimizin ve ordumuzun yanındayız, dualarımız sizinle" ifadelerini kullandı. Bu paylaşım üzerine Enver Cenk Şahin'in kulübü St. Pauli, resmi internet sitesinden skandal bir açıklamada bulundu. Alman kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, bu tarz paylaşımlardan uzak durmaktadır. Böyle şeyler, bizim kulübümüzün değerleriyle örtüşmüyor. Kulüp olarak futbolcuyla görüşüyoruz. Görüşmeler bitene kadar başka açıklama yapmayacağız. Biz savaşı istemeyen bir kulübüz. Asla savaşmayın'' denildi.St. Pauli taraftar grubu da yazılı açıklama yaparak futbolcuya tepki gösterdi.Cenk Şahin'in paylaşımı PKK sempatizanı Alman kulübünü rahatsız etti"Seni aramızda görmek istiyoruz"Bosna Hersek’te ziyaretlerde bulunan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, sosyal medya hesabından açıklama yaparak gurbetçi futbolcuyu Nevşehir'e davet etti. Enver Cenk Şahin'e transfer teklifinde bulunan Başkan Arı, şunları kaydetti;"Almanya’nın St. Pauli futbol takımında oynayan gurbetçimiz Enver Cenk Şahin'in Barış Pınarı Harekatı'na destek paylaşımı kulübünü çok rahatsız etmiş ve gurbetçimize yaptırım kararı almışlar. Kıymetli futbolcu kardeşim, tesislerimizde yerinizi hazırladık. Resmi işler için ara, transfer dönemini beklemek kaydıyla biz her şeye varız. Antrenman alanlarımız, hocalarımız, takımımız ve taraftarlarımız seni bekliyor. Şehir ve takım duruşunu çok sevdi. Seni aramızda görmek istiyoruz. Gel bu gurbet özlemini bitirelim. Ait olduğun topraklarda, aynı olaya hırslanıp, aynı olaya sevindiğin vatandaşların seni bekliyor. Hiç düşünme, yarın sabahtan uçak biletini al ve gel. Nevşehir seni bağrına basacak."Almanya'dan ayrıldıSkandal tavır nedeniyle St. Pauli yönetimle sorun yaşamaya başlayan Enver Cenk Şahin, sürpriz bir şekilde Almanya'dan ayrıldı. 25 yaşındaki futbolcu dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye'ye doğru yola çıktığını duyurmuştu. Sosyal medyadan destek mesajları alan Enver Cenk Şahin'in ilerleyen günlerde takımıyla olan sözleşmesini feshedebileceği belirtiliyor.#BarışPınarıHarekatı ilgili Mehmetçik için destek mesajı paylaşan Enver Cenk Şahin, kulübü St. Pauli tarafından uyarılmıştı. 25 yaşındaki futbolcu yaşanan bu skandalın ardından Türkiye'ye geliyor pic.twitter.com/54eP3hs22A— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 11 Ekim 2019
Cengiz Ünder ve Merih Demiral'ın Barış Pınarı Harekatı'na destek mesajlarına İtalya'dan tepki
Yaptığı ırkçı açıklamalarla daha önce de gündeme gelen İtalyan senatör Roberto Calderoli, bu sefer de milli oyuncularımız Cengiz Ünder ve Merih Demiral hakkında skandal sözler sarf etti.Yıldız oyuncuların Barış Pınarı Harekatı'na destek için yaptıkları paylaşımlar hakkında konuşan Calderoli, "Eğer Demiral ve Ünder milliyetçilik yapmak istiyorlarsa İstanbul'a ya da Ankara'ya dönsünler. Türkiye'de çok iyi karşılanacaklardır. Beşiktaş, Fenerbahçe ya da Galatasaray'a gidebilirler. Takımlarından ayrılsınlar" ifadelerini kulandı.'Sözleşmeleri feshedilsin'Her iki yıldız oyuncumuzun da sözleşmelerinin feshedilmesini isteyen Senatör Calderoli, "İtalya'da kazandıkları paralı bıraksınlar ve Türkiye'ye dönsünler" dedi.Yıldız oyuncularımızın paylaşımlarıÜlkemizin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na milli oyuncularımızdan da destek geldi.İtalya'nın Roma Kulübü'nde forma giyen Cengiz Ünder, sosyal medya hesabı üzerinden asker selamı verdiği bir fotoğrafı paylaştı.🇹🇷🇹🇷🇹🇷 pic.twitter.com/f1p9qwTOJy— Cengiz Ünder (@cengizunder) October 11, 2019 Diğer milli yıldızımız Merih Demiral ise Juventus'un eski futbolcusu Marchisio'nun Barış Pınarı Harekatı'na gösterdiği tepkiye yönelik bir paylaşımda bulunmuştu. "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözüyle harekatın sebeplerini anlatan Merih, "Türkiye ile Suriye sınırında terörist koridor oluşumu var. PKK/YPG kadınlar, çocuklar ve bebekler dahil 40 bin kişinin ölümünden sorumludur. Türkiye'nin misyonu, güney sınırımızda terör koridoru yaratılmasını engellemek ve 2 milyon Suriyeli'yi güvenli bölgeye yerleştirmek" ifadelerini kullandı.Merih Demiral'dan Marchisio'nun iftirasına cevap: PKK 40 bin kişinin ölümünden sorumludurCenk Şahin'de protesto edildiBundesliga 2 ekiplerinden Saint Pauli'de oynayan Türk futbolcu Cenk Şahin, 'Barış Pınarı Harekatı'na destek paylaşımında bulundu. Türk Bayrağı'nı paylaşan Şahin,"Kahraman Mehmetçiğimizin yanındayız. Dualarımız sizinle" ifadelerini kullandı.25 yaşındaki futbolcunun bu paylaşımı kulübü Saint Pauli'yi rahatsız etti. Kulüpten yapılan açıklamada "Bu tür paylaşımlar kulübün değerleriyle uyuşmuyor" denildi.Saint Pauli Kulübü, daha önce de 'terör örgütü propagandası' yaptığı gerekçesiyle hapsi istenen futbolcu Deniz Naki'ye verdiği destekle gündeme gelmişti.Enver Cenk Şahin'den kulübüne rest: Türkiye'ye dönüyorSaint Pauli forması giyen Enver Cenk Şahin, #BarışPınarıHarekatı'na destek paylaşımında bulunduAlman Kulübü, Türk futbolcunun Mehmetçik için attığı mesaja, "Bu tür paylaşımlar kulübün değerleriyle uyuşmuyor" ifadeleriyle karşılık verdi. pic.twitter.com/vkylNfSWlz— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 11, 2019
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