UEFA millilerin asker selamını incelemeye aldı

UEFA İletişim Direktörü Philip Townsend, İtalyan Haber Ajansı ANSA’ya yaptığı açıklamada, dün oynanan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H grubu Türkiye - Arnavutluk maçında, millilerin attığı gol sonrası yaptığı asker selamı için inceleme başlatacaklarını söyledi.

"Provokasyon olabilir"

Townsend açıklamasında, "Bu sevinci görmedim ancak bir provokasyon olabilir. Regülasyonlar politik ve dini farklılıklara yönelik hareketleri yasaklıyor. Kontrol edeceğimin garantisini verebilirim" dedi.

Skandal tavır nedeniyle Almanya'dan ayrılan Enver Cenk Şahin'e sürpriz transfer teklifi: Gel şehir seni bekliyor Bundesliga 2 takımlarından St. Pauli forması giyen Türk futbolcu Enver Cenk Şahin, Instagram hesabından Barış Pınarı Harekatı paylaşımında bulunurken "Kahraman Mehmetçiğimizin ve ordumuzun yanındayız, dualarımız sizinle" ifadelerini kullandı. Bu paylaşım üzerine Enver Cenk Şahin'in kulübü St. Pauli, resmi internet sitesinden skandal bir açıklamada bulundu. Alman kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, bu tarz paylaşımlardan uzak durmaktadır. Böyle şeyler, bizim kulübümüzün değerleriyle örtüşmüyor. Kulüp olarak futbolcuyla görüşüyoruz. Görüşmeler bitene kadar başka açıklama yapmayacağız. Biz savaşı istemeyen bir kulübüz. Asla savaşmayın'' denildi.St. Pauli taraftar grubu da yazılı açıklama yaparak futbolcuya tepki gösterdi.Cenk Şahin'in paylaşımı PKK sempatizanı Alman kulübünü rahatsız etti"Seni aramızda görmek istiyoruz"Bosna Hersek’te ziyaretlerde bulunan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, sosyal medya hesabından açıklama yaparak gurbetçi futbolcuyu Nevşehir'e davet etti. Enver Cenk Şahin'e transfer teklifinde bulunan Başkan Arı, şunları kaydetti;"Almanya’nın St. Pauli futbol takımında oynayan gurbetçimiz Enver Cenk Şahin'in Barış Pınarı Harekatı'na destek paylaşımı kulübünü çok rahatsız etmiş ve gurbetçimize yaptırım kararı almışlar. Kıymetli futbolcu kardeşim, tesislerimizde yerinizi hazırladık. Resmi işler için ara, transfer dönemini beklemek kaydıyla biz her şeye varız. Antrenman alanlarımız, hocalarımız, takımımız ve taraftarlarımız seni bekliyor. Şehir ve takım duruşunu çok sevdi. Seni aramızda görmek istiyoruz. Gel bu gurbet özlemini bitirelim. Ait olduğun topraklarda, aynı olaya hırslanıp, aynı olaya sevindiğin vatandaşların seni bekliyor. Hiç düşünme, yarın sabahtan uçak biletini al ve gel. Nevşehir seni bağrına basacak."Almanya'dan ayrıldıSkandal tavır nedeniyle St. Pauli yönetimle sorun yaşamaya başlayan Enver Cenk Şahin, sürpriz bir şekilde Almanya'dan ayrıldı. 25 yaşındaki futbolcu dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye'ye doğru yola çıktığını duyurmuştu. Sosyal medyadan destek mesajları alan Enver Cenk Şahin'in ilerleyen günlerde takımıyla olan sözleşmesini feshedebileceği belirtiliyor.#BarışPınarıHarekatı ilgili Mehmetçik için destek mesajı paylaşan Enver Cenk Şahin, kulübü St. Pauli tarafından uyarılmıştı. 25 yaşındaki futbolcu yaşanan bu skandalın ardından Türkiye'ye geliyor pic.twitter.com/54eP3hs22A— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 11 Ekim 2019