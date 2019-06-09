MİLLİ TAKIM

UEFA Uluslar Ligi’nde şampiyon Portekiz

UEFA Ulular Ligi’nde Portekiz, final maçında Hollanda’yı 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Haber Merkezi IHA
Portekiz, Hollanda'yı yenerek Uluslar Ligi'ni şampiyon tamamladı.

Portekiz, Hollanda'yı yenerek Uluslar Ligi'ni şampiyon tamamladı.

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki yeni turnuvası UEFA Uluslar Ligi’nde ilk şampiyon belli oldu.

Portekiz ile Hollanda arasında oynanan final müsabakasında zafere ulaşan taraf Portekiz oldu. Porto kentindeki Dragao Stadı’nda oynanan final maçını 60. dakikada Gonçala Guedes’in golüyle 1-0 kazanan Portekiz, EURO 2016’dan sonra ikinci kez uluslararası bir kupa kazanmış oldu.

Buna göre Portekiz, şampiyonluk ödülü olarak 10 milyon 500 bin Euro’yu da kasasına koyacak. Turnuva ikincisi Hollanda’nın kazandığı ücret ise 9 milyon Euro.

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