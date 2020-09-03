TRANSFER

Ümit Karan hangi takıma transfer oldu?

Ümit Karan'dan şaşırtan imza: 43 yaşında futbola geri döndü

Galatasaray'ın eski golcüsü Ümit Karan, 9 yıl aradan sonra yeşil sahalara geri döndü. Vefaspor'la anlaşan Karan'ın futbolcu-antrenör olarak kulüpte görev yapacağı öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ümit Karan, Galatasaray kariyerinde çıktığı 228 maçta 92 gol atma başarısı gösterdi.

Ümit Karan, Galatasaray kariyerinde çıktığı 228 maçta 92 gol atma başarısı gösterdi.

2011 yılında futbol kariyerini sonlandıran Ümit Karan, sürpriz bir transfere imza attı. Eski milli golcü, Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Vefaspor'a transfer oldu.

Ümit Karan'ın kulüpte hem futbolcu olarak görev alacağı hem de teknik heyete yardımcı olacağı belirtildi.

Futbolculuk kariyerinde uzun yıllar Galatasaray'da oynayan Ümit Karan, A Milli Takım formasıyla da 10 maça çıktı. 43 yaşındaki Karan, kramponlarını astıktan sonra ise Malatyaspor USA ve Shkupi ekiplerinden teknik direktör olarak görev yaptı.

Ümit Karan Vefaspor formasıyla poz verdi.
Ümit Karan Vefaspor formasıyla poz verdi.

Ümit Karan: Futbol hayatımı 'FETÖ' bitirdi
Ümit Karan: Futbol hayatımı 'FETÖ' bitirdi

Eski futbolcu Ümit Karan, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu...Futbolu bırakma sebebinin FETÖ olduğunu açıklayan Karan, 'ben 34-35 yaşında futbolu bıraktım. Neden bırakayım ki. Görüştüğüm kulüplerle anlaşmak üzereyken hep bir olumsuzluk yaşatıldı ve transferim gerçekleşmedi' dedi. Karan, Fethullahçı Terör Örgütü'ne biat etmediği için kendisinin bitirilmeye çalışıldığını ifade ederken Galatasaray'da oynadığı dönemde Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) bağlılığıyla bilinen Hakan Şükür'le yaşadığı sıkıntıları da anlattı.İşte Ümit Karan'ın FETÖ ile ilgili A Spor'a verdiği özel röportaj; Video: Ümit Karan: Futbol hayatımı FETÖ bitirdi FETÖ'cü Kanter'in paylaşımına büyük tepki

Ümit Karan'dan müthiş rövaşata
IHA

Ümit Karan'dan müthiş rövaşata

İstanbul Aydın Üniversitesi'nin düzenlemiş olduğu 12. İletişim Ödülleri sahiplerini buldu. Galatasaray'ın eski golcüsü Ümit Karan, İstanbul Aydın Üniversitesi'nde kendisine verilen ödülü aldıktan sonra sahnede müthiş bir röveşata attı

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