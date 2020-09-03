Ümit Karan'dan şaşırtan imza: 43 yaşında futbola geri döndü
Galatasaray'ın eski golcüsü Ümit Karan, 9 yıl aradan sonra yeşil sahalara geri döndü. Vefaspor'la anlaşan Karan'ın futbolcu-antrenör olarak kulüpte görev yapacağı öğrenildi.
Haber MerkeziYeni Şafak
2011 yılında futbol kariyerini sonlandıran Ümit Karan, sürpriz bir transfere imza attı. Eski milli golcü, Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Vefaspor'a transfer oldu.
Ümit Karan'ın kulüpte hem futbolcu olarak görev alacağı hem de teknik heyete yardımcı olacağı belirtildi.
Futbolculuk kariyerinde uzun yıllar Galatasaray'da oynayan Ümit Karan, A Milli Takım formasıyla da 10 maça çıktı. 43 yaşındaki Karan, kramponlarını astıktan sonra ise Malatyaspor USA ve Shkupi ekiplerinden teknik direktör olarak görev yaptı.
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