Ümit Karan'dan şaşırtan imza: 43 yaşında futbola geri döndü

2011 yılında futbol kariyerini sonlandıran Ümit Karan, sürpriz bir transfere imza attı. Eski milli golcü, Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Vefaspor'a transfer oldu.

Ümit Karan'ın kulüpte hem futbolcu olarak görev alacağı hem de teknik heyete yardımcı olacağı belirtildi.

Futbolculuk kariyerinde uzun yıllar Galatasaray'da oynayan Ümit Karan, A Milli Takım formasıyla da 10 maça çıktı. 43 yaşındaki Karan, kramponlarını astıktan sonra ise Malatyaspor USA ve Shkupi ekiplerinden teknik direktör olarak görev yaptı.

Ümit Karan: Futbol hayatımı 'FETÖ' bitirdi Eski futbolcu Ümit Karan, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu...Futbolu bırakma sebebinin FETÖ olduğunu açıklayan Karan, 'ben 34-35 yaşında futbolu bıraktım. Neden bırakayım ki. Görüştüğüm kulüplerle anlaşmak üzereyken hep bir olumsuzluk yaşatıldı ve transferim gerçekleşmedi' dedi. Karan, Fethullahçı Terör Örgütü'ne biat etmediği için kendisinin bitirilmeye çalışıldığını ifade ederken Galatasaray'da oynadığı dönemde Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) bağlılığıyla bilinen Hakan Şükür'le yaşadığı sıkıntıları da anlattı.İşte Ümit Karan'ın FETÖ ile ilgili A Spor'a verdiği özel röportaj; Video: Ümit Karan: Futbol hayatımı FETÖ bitirdi FETÖ'cü Kanter'in paylaşımına büyük tepki