Uruguaylı stoper Caceres Lazio'da

Geçen sezonun devre arasında Trabzonspor'la görüşmek için Türkiye'ye gelen ancak anlaşma sağlanamayan Uruguaylı futbolcu Martin Caceres'in yeni takımı belli oldu.

Son olarak Verona'da forma giyen 30 yaşındaki stoper Lazio'ya transfer oldu. İtalyan kulübünden yapılan açıklamada Caceres ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Juventus'un ardından gittiği takımlarda kısa süreli sözleşmeler yapan Caceres, bu sezon Verona takımıyla 15 maça çıkarken 3 de gol kaydetti. Tecrübeli oyuncu Verona'dan önce formasını giydiği Southampton'da ise sadece 1 maça çıktı.



