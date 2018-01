Valverde'den yeni transferlere gözdağı

İspanya basınına açıklamada bulunan Valverde, Barcelona'nın "La Masia" isimli altyapısından geçmişte olduğu gibi oyuncu yetiştiremediğine yönelik eleştirilere cevap verdi.

Oyun tarzları ve gelişimlerine göre altyapıdan A takıma yeni oyuncular çıkarmak istediklerini aktaran İspanyol teknik adam, şöyle konuştu:

Altyapıdaki futbolculara şans vermeye devam edeceğiz. Hatırlarsanız Xavi ve Iniesta gibi özel oyuncuların yer aldığı bir jenerasyon yetişti. Akademiden bazen çok, bazen ise az oyuncu çıkması normaldir. La Masia'ya her zaman büyük önem veriyoruz ama bu sırada bizi üst seviyede tutacak oyuncuları da transfer etmemiz gerek.

"20'den fazla oyuncuyla çalışmak istemiyorum"

Her zaman dar bir kadroyla çalışmayı tercih ettiğini belirten Valverde, şunları ifade etti:

20'den fazla oyuncuyla çalışmak istemiyorum. Geniş kadrolarda birçok futbolcu dışarıda kalıyor ve daha fazla rotasyon yapmak durumunda oluyoruz. Sonuçta bir B takımımız var. Gerektiğinde oradan da A takıma oyuncu çağırabiliriz.

Geçmiş yıllarda dünyaca ünlü altyapısı La Masia'dan Lionel Messi, Xavi Hernandez, Andres Iniesta, Carles Puyol gibi isimleri yetiştirerek birçok başarıya imza atan Barcelona, bu sezon büyük bonservis bedelleriyle yaptığı Ousmane Dembele ve Philippe Coutinho gibi transferlerle dikkat çekti.

Valverde: Messi sahalarda gördüğüm en iyi futbolcu Barcelona teknik direktörlüğüne getirilmesi sonrası Nou Camp Stadı'nda ilk kez basın toplantısı düzenleyen Valverde dikkat çeken açıklamalar yaptı."Barcelona'nın, kariyerimdeki en büyük meydan okuma olduğunu biliyorum" diyen Valverde, "Büyük bir sorumluluk. Bir teknik direktör olarak hep bu anın gelmesini bekliyorsun. Ama gelince de zor ve güzel bir meydan okuma olduğunu biliyorsun" ifadelerini kullandı.İspanyol teknik adam, Barcelona'nın her kupada mücadele ettiğinin ve en üst düzey başarı istediğinin hatırlatılması üzerine ise şunları söyledi:"Maç kaybettiğinde her zaman eleştirilirsin. Bu oyunun bir parçası. Bu kabullenilmesi gereken bir şey. Benim Barça’da en çok sevdiğim şeylerden biri, takdiri oynadığı futbolla alması. Tüm dünya bu takımın futbolunu seviyor. Barça’nın stilini daha da geliştirmek istiyorum. Her zaman kazanılamaz ama bizim amacımız her maçı kazanmak olacak.""Sahalarda gördüğüm en iyi futbolcu"Valverde ayrıca, "Onun kalitesinde bir futbolcuyu ilk defa çalıştıracağım. Sahalarda gördüğüm en iyi futbolcu" dediği Lionel Messi'nin, Barcelona ile olan sözleşmesini uzatma müzakerelerin olumlu biteceğine inancının tam olduğunu söyledi. Valverde, Barcelona'nın 4-3-3 oyun taktiğinin ideal olmasına rağmen dokunulmaz görmediğini de savundu.Barcelona Sportif Direktörü Robert Fernandez ise transfer çalışmaları ve takımdan ayrılacak futbolcularla ilgili sorulara net yanıt vermekten kaçındı. Fernandez, "Teknik direktörümüzü yeni belirledik. Teknik heyetimiz uzun zamandır çok sıkı çalışmalar yürütüyor. Zamanımız var" demekle yetindi.Barcelona'nın gelecek sezon hazırlıklarına 12 Temmuz'da başlayacağı bildirildi. FC Barcelona (@fcbarcelona)'in paylaştığı bir gönderi (28 May 2017, 00:50 PDT)