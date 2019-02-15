Valverde'ye yeni sözleşme

Barcelona, teknik direktör Ernesto Valverde ile yeni sözleşme imzaladı. Katalan ekibinden yapılan açıklamada 55 yaşındaki teknik adamla 1+1 yıllık yeni sözleşme yapıldığı ifade edildi.
İspanyol çalıştırıcının Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu.
- 2017-2018 sezonunda takımın başına geçen Valverde, 1 La Liga şampiyonluğu, 1 İspanya Kral Kupası ve 1 İspanya Süper Kupası kazandı.
❗ [LATEST NEWS] Agreement to extend Ernesto Valverde's contract
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❗ [LATEST NEWS] Agreement to extend Ernesto Valverde's contract
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