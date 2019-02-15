LA LİGA

Valverde'ye yeni sözleşme

Barcelona Kulübü, teknik direktör Valverde'nin sözleşmesini bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıl uzattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Valverde yönetimindeki Barcelona, La Liga'da 23 haftada topladığı 51 puanla zirvede yer alıyor.

Valverde yönetimindeki Barcelona, La Liga'da 23 haftada topladığı 51 puanla zirvede yer alıyor.

Fotoğraf: ALBERT GEA / Reuters

Barcelona, teknik direktör Ernesto Valverde ile yeni sözleşme imzaladı. Katalan ekibinden yapılan açıklamada 55 yaşındaki teknik adamla 1+1 yıllık yeni sözleşme yapıldığı ifade edildi.

İspanyol çalıştırıcının Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu.

  • 2017-2018 sezonunda takımın başına geçen Valverde, 1 La Liga şampiyonluğu, 1 İspanya Kral Kupası ve 1 İspanya Süper Kupası kazandı.


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