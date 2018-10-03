VAR kararları olmasaydı Süper Lig'de puan durumu nasıl oluşurdu?

Süper Lig'de 7. hafta sonunda VAR kararları ne kadar tartışma çıkarsa da bir çok hatalı gol kararı ya da ofsayt pozisyonları ile ilgili düzeltmeler yapıldı. Peki VAR sistemi olmasaydı Süper Lig'de puan durumu nasıl oluşurdu? İşte bu konuya ilişkin eski hakem Deniz Çoban, VAR'lı ve VAR'sız puan durumunu yayınladı.

Çoban'ın yayınladığı puan durumunda lider değişmezken Fenerbahçe'nin yeri dikkat çekti. Ligde kötü günler geçiren sarı lacivertliler VAR kararlarının olmaması halinde 17. sırada yer alacaktı.

İşte VAR olmadan ligin alacağı şekil;

VAR'lı puan durumu;



