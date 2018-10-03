UEFA AVRUPA LİGİ

VAR kararları olmasaydı Süper Lig'de puan durumu nasıl oluşurdu?

Süper Lig'de yeni sezonda uygulanmaya başlanan Video Hakem Sistemi, ne kadar tartışılsa da bir çok hatalı kararı da düzeltti. Peki VAR olmasaydı ilk 7 haftada görünüm nasıl olurdu? Konuyla ilgili olarak eski hakem Deniz Çoban 'VAR'lı ve 'VAR'sız puan durumunu yayınladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Lig'de VAR sistemi uygulanmaya başlandığından bu yana bir çok gol ve ofsayt pozisyonu hakkında düzeltmeler yapıldı.

Süper Lig'de VAR sistemi uygulanmaya başlandığından bu yana bir çok gol ve ofsayt pozisyonu hakkında düzeltmeler yapıldı.

Süper Lig'de 7. hafta sonunda VAR kararları ne kadar tartışma çıkarsa da bir çok hatalı gol kararı ya da ofsayt pozisyonları ile ilgili düzeltmeler yapıldı. Peki VAR sistemi olmasaydı Süper Lig'de puan durumu nasıl oluşurdu? İşte bu konuya ilişkin eski hakem Deniz Çoban, VAR'lı ve VAR'sız puan durumunu yayınladı.

Çoban'ın yayınladığı puan durumunda lider değişmezken Fenerbahçe'nin yeri dikkat çekti. Ligde kötü günler geçiren sarı lacivertliler VAR kararlarının olmaması halinde 17. sırada yer alacaktı.

İşte VAR olmadan ligin alacağı şekil;

VAR'sız puan durumu. Görüntü Deniz Çoban'ın twitter hesabından alınmıştır.
VAR'sız puan durumu. Görüntü Deniz Çoban'ın twitter hesabından alınmıştır.

VAR'lı puan durumu;


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