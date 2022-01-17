Spor Vedat Muriqi İngiltere yolcusu
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Vedat Muriqi İngiltere yolcusu

Fenerbahçe'den Serie A ekibi Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi'yi İngiliz ekipleri kadrosuna katmak istiyor. İtalyan ekibinde bu sezon 14 maça çıkan Kosovalı futbolcu 1 asist yaptı ve henüz gol sevinci yaşayamadı.

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Haber Merkezi İHA
Vedat Muriqi İngiltere yolcusu
Vedat Muriqi Lazio formasıyla bu sezon 14 resmi maça çıktı ve 1 asist yaptı

Fenerbahçe’den Lazio’ya transfer olan Kosovalı forvet Vedat Muriqi’yi, İngiliz ekipleri kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Lazio'da istenileni veremeyen ve bu sezon remi maçlarda gol sevinci yaşayamayan Muriqi yeni bir serüvene atılabilir

İngilizler peşinde

  • Fenerbahçe’den 2020-2021 sezonu başında Lazio’ya transfer olan Vedat Muriqi’ye, İngiliz kulüpleri talip oldu. Sarı-lacivertlilerin de kiralamak istediği Kosovalı futbolcu için İngiltere Premier Lig ekibi Leeds United ile Championship’den West Bromwich Albion devreye girdi.
  • İngiliz basınında yer alan habere göre iki ekibin de Vedat’ı devre arasında kiralık olarak kadrosuna katmak istediği, sezon sonunda ise Muriqi’nin performansına göre satın alma opsiyonunu kullanacakları belirtildi. Vedat Muriqi, bu sezon Lazio formasıyla Seri A’da ve İtaya Kupası'nda 14 maçta forma giyerken, 1 asist yaptı.

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