SÜPER LİG

Vedat Muriqi'den kırmızı kart açıklaması: Planlasam formamı çıkarırdım

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi, Gaziantep FK karşısında tartışmalara neden olan kırmızı kartla ilgili, "Planlama yapsam gol atınca formamı falan çıkarırdım" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Vedat Muriqi bu sezon Süper Lig'de çıktığı 17 maçta 11 gol attı.

Vedat Muriqi bu sezon Süper Lig'de çıktığı 17 maçta 11 gol attı.

Fotoğraf: Kerem Kocalar / AA

Vedat Muric, Süper Lig'in 18. haftasında dün Gaziantep FK ile yaptıkları maçta kırmızı kartla oyundan ihraç edilmesine neden olan ikinci sarı kartı bilinçli olarak gördüğü yönündeki eleştirilere yanıt verdi.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında Muric, "Rakip hızlı başlamasın diye refleks olarak yaptığım bir hareketi planlanmış gibi yorumlayanlar olmuş. Planlı yapsam, gol atınca formamı falan çıkarırdım. Bu kişiler içinde takımımıza karşı algı oluşturmak için uğraşanlar olduğunu hem ben hem de tüm camiamız iyi biliyor" ifadelerini kullandı.

Deplasmanda Gaziantep FK'yi yenerek aldıkları 3 puanın takım için çok önemli olduğunu da vurgulayan Kosovalı golcü, "Tek düşüncemiz şampiyonluk. Sadece saha içine konsantreyiz. Başka bir düşüncemiz yok. Gördüğüm kartla ilgili maç sonrası çıkartılan dedikoduların farkındayım. Bununla ilgili konuşmaya bile gerek yok. Nabzın 180'e çıktığı bir iş yapıyoruz. Sahadayken aklımızda sadece oynadığımız maçı kazanmak oluyor" değerlendirmesinde bulundu.

  • Gaziantep FK maçında gördüğü ilk sarı kartla Süper Lig'in 19. haftasındaki Medipol Başakşehir maçı öncesi cezalı duruma düşen Muric, uzatma bölümünde ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan ihraç edilmiş ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Hes Kablo Kayserispor ile oynanacak mücadelede cezalı olmuştu.

Muriqi'in kırmızı kart görmesi sosyal medyanın gündemi oldu
Muriqi'in kırmızı kart görmesi sosyal medyanın gündemi oldu

Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Mücadeleyi sarı-lacivertli ekip Kruse ve Muriqi'in attığı gollerle 2-0 kazandı. Karşılaşmanın son dakikalarında ikinci sarıdan kırmızı kart gören Vedat Muriqi ise sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden birisi oldu.Mücadele öncesinde Vedat Muriqi, Fenerbahçe'de sarı kart sınırındaki oyuncular arasındaydı. Karşılaşmanın 80. dakikasında sarı kart gören Kosovalı oyuncu Başakşehir maçında cezalı duruma düştü. Fakat 90+5. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan çıkan Muriqi cezasını Başakşehir maçı yerine Türkiye Kupası'nda oynanacak olan Kayserispor maçında çekecek.Gaziantep FK - Fenerbahçe: 0-2Vedat Muriqi'in gördüğü kırmızı kart hakkında konuşan Rıdvan Dilmen, "Şimdi maç bitti Vedat Muriqi'in ikinci sarı kartını konuşacağız. Ben bunu daha önce de söyledim. Talimatname buna izin veriyor. Bu tartışmalara yol açıyor. 2. golü attıktan sonra Vedat'a haber gitmiştir zaten" ifadelerini kullandı.Bir diğer spor yorumcusu Tümer Metin ise, "Vedat Muriqi'in gördüğü ikinci sarı kartta etik çerçevesi falan değil. Buna başvurursun. Buna her futbolcu başvurur. Acilen kuralın değişmesi lazım" dedi.Eski hakem Ahmet Çakar'da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yorumda şu ifadelere yer verdi: "Ben Vedat Muriqi'i efendi sanırdım. Hem bile bile kendini attırdı hem de utanmadan 80 milyonu keriz yerine koyarcasına itiraz etti."Kural ne diyor? pic.twitter.com/7bTHsapfad&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 18, 2020

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