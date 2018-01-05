Volkan Demirel: Kovulmadan gitmem

Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel, ikinci yarı hazırlıkları kapsamında başlayan kampta açıklamalarda bulundu. Demirel, sarı lacivertlilerden kovulmadan gitmem derken Cenk Tosun'un Everton'a transferi ve ligin en iyi kalecisi hakkındaki görüşlerini paylaştı.
İşte Volkan Demirel'in açıklamalarından öne çıkanlar;
- "Ben Ozan'ın her zaman arkasındayım. Çok sevdiğim, tanıdığım bir kardeşim. Umarım geçici bir durumdur ve aramıza geri döner. Van Persie'nin de geri dönmesini isterim. Ben kovulmadığım sürece Fenerbahçe'den gitmem. Galatasaray'a hangi hocanın geldiği beni ilgilendirmiyor. Kadıköy'deki gelenek her zamanki gibi devam edecektir. Cenk Tosun'u tebrik ediyorum. Çok seviyorum kendisini, gururlandırdı bizi. Her zaman bana, 'Abi bir tek sana gol atamadım' diyor. İnşallah İngiltere'deki tüm kalecilere gol atar."
İlk yarının en iyi kalecisi Göztepe'li Beto.
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