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WT Uluslararası Hakem Semineri ve Yenileme Kursu başladı

WT Uluslararası Hakem Semineri ve Yenileme Kursu başladı

20:0326/05/2025, Pazartesi
AA
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WT Uluslararası Hakem Semineri ve Yenileme Kursu
WT Uluslararası Hakem Semineri ve Yenileme Kursu

136. Kyorugi Uluslararası Hakem Semineri ile 151. Kyorugi Uluslararası Hakem Yenileme Kursu, İstanbul'da başladı. Organizasyonda, 58 farklı ülkeden gelen 193 katılımcı ile WT'nin üst düzey yöneticileri de yer aldı.

Dünya Tekvando Federasyonu (WT) ve Türkiye Tekvando Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen 136. Kyorugi Uluslararası Hakem Semineri ile 151. Kyorugi Uluslararası Hakem Yenileme Kursu, İstanbul'da başladı.


Federasyonun açıklamasına göre organizasyonda, 58 farklı ülkeden gelen 193 katılımcı ile WT'nin üst düzey yöneticileri de yer aldı.


Açıklamada seminerdeki konuşmasına yer verilen Tekvando Federasyonu Asbaşkanı Engin Sarıkaya, organizasyonun Türkiye'nin tekvando alanındaki uluslararası konumunu pekiştirdiğini ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen uzman isimlerin bilgi paylaşımı için İstanbul'da buluşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


Organizasyon, 29 Mayıs Perşembe günü tamamlanacak.




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