TRANSFER

Yasin Öztekin TFF 1. Lig'e transfer oldu

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, son olarak Sivasspor’da forma giyen deneyimli futbolcu Yasin Öztekin ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

Haber Merkezi İHA
Yasin Öztekin, Sivasspor'a veda etti.

Yasin Öztekin, Sivasspor'a veda etti.

Devre arası transfer döneminde hareketli günler yaşayan Samsunspor, bu dönemdeki 3. transferini de Süper Lig’den yaptı. Kırmızı-beyazlılar son olarak Kayserispor forması giyen Brice Dja Djedje ve Hatayspor’da forma giyen Gökhan Karadeniz’in ardından Sivasspor’da oynayan Yasin Öztekin’i de renklerine bağladı.

Öztekin, Samsunspor ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

Samsunspor’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hoş geldin Yasin Öztekin. Kulübümüz, Süper Lig’de Sivasspor takımında forma giyen Yasin Öztekin ile 1.5 yıllık anlaşma sağlamıştır. Yasin Öztekin’in camiamıza hayırlı olmasını dileriz" ifadelerine yer verildi.

  • Yasin Öztekin son olarak Sivasspor ile bu sezon 18 maçta 773 dakika süre alıp, 1 gol ve 1 asist katkısında bulunmuştu.

Bilal Başacıkoğlu'nun yeni takımı belli oldu
Bilal Başacıkoğlu'nun yeni takımı belli oldu

Trabzonspor ile anlaşmalı bir şekilde yollarını ayıran kanat oyuncusu Bilal Başaıkoğlu'nun yeni adresi belli oldu. 25 yaşındaki futbolcu ligin ikinci yarısında Gaziantep FK forması giyecek. Trabzonspor formasıyla 19 maça çıkan Başacıkoğlu 1 asist yaparken, Süper Lig'de forma giydiği 46 maçta ise 4 asist yapıp, gol sevinci yaşayamadı.Trabzonspor, Bilal Başacıkoğlu ile fesih bedeli ödenmeyecek şekilde yolların ayrıldığını açıkladı pic.twitter.com/4EXLpwaTUb&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 12, 2021 Her hareketi olay oldu: İşte Sumudica'nın Gaziantep FK karnesi

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