Yeni Malatyaspor-Galatasaray (CANLI)

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Koronavirüs salgını nedeniyle bu sezon uygulanan yeni statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, çeyrek finale yükselecek.

Muhtemel 11'ler

Yeni Malatyaspor

Ertaç, Wallace, Semih, Chebake, Bülent, Acquah, Ndayishimiye, Fofana, Kubilay, Adem, Umut.

Galatasaray

Fatih, Linnes, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Oğulcan, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Babel.

Yeni Malatya-Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Yeni Malatyaspor evinde Galatasaray'ı konuk edecek. Futbolseverler bu karşılaşmayı ATV'den canlı olarak izleyebilecek.