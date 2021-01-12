ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

Yeni Malatyaspor-Galatasaray (CANLI)

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Galatasaray deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yeni Malatya-Galatasaray maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Yeni Malatya-Galatasaray maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Koronavirüs salgını nedeniyle bu sezon uygulanan yeni statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, çeyrek finale yükselecek.

Muhtemel 11'ler

  • Yeni Malatyaspor
  • Ertaç, Wallace, Semih, Chebake, Bülent, Acquah, Ndayishimiye, Fofana, Kubilay, Adem, Umut.
  • Galatasaray
  • Fatih, Linnes, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Oğulcan, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Babel.

Yeni Malatya-Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Yeni Malatyaspor evinde Galatasaray'ı konuk edecek. Futbolseverler bu karşılaşmayı ATV'den canlı olarak izleyebilecek.


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