Galatasaray da istemişti, Yeni Malatyaspor aldı

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Türkiye’den birçok kulübün transfer listesinde yer alan golcü futbolcu Benjamin Tetteh’i kiralık olarak transfer etti.
Sarı-siyahlılardan yapılan açıklamada, "Kulübümüz Sparta Prag'dan başarılı forvet oyuncusu Benjamin Tetteh ile sözleşme imzalamıştır. Büyük camiamıza hayırlı olsun" denildi.
Galatasaray'a transferi gündemdeydi
Geçen sezon Benjamin Tetteh için Galatasaray girişimlerde bulunmuş ancak transferi gerçekleşmemişti. 1.93 boyunda ve 23 yaşındaki Ganalı futbolcu, Sparta Prag formasıyla çıktığı 75 maçta 19 gol attı. Oyuncunun Çekya ekibiyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
TRANSFER ✍️
Kulübümüz, Sparta Praha Kulübü'nden başarılı forvet oyuncusu Benjamin Tetteh ile sözleşme imzalamıştır.
Büyük camiamıza hayırlı olsun.#AilemizeHoşgeldin pic.twitter.com/OLVRveOs1c
TRANSFER ✍️
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