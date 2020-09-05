Galatasaray da istemişti, Yeni Malatyaspor aldı

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Türkiye’den birçok kulübün transfer listesinde yer alan golcü futbolcu Benjamin Tetteh’i kiralık olarak transfer etti.

Sarı-siyahlılardan yapılan açıklamada, "Kulübümüz Sparta Prag'dan başarılı forvet oyuncusu Benjamin Tetteh ile sözleşme imzalamıştır. Büyük camiamıza hayırlı olsun" denildi.

Galatasaray'a transferi gündemdeydi

Geçen sezon Benjamin Tetteh için Galatasaray girişimlerde bulunmuş ancak transferi gerçekleşmemişti. 1.93 boyunda ve 23 yaşındaki Ganalı futbolcu, Sparta Prag formasıyla çıktığı 75 maçta 19 gol attı. Oyuncunun Çekya ekibiyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

TRANSFER ✍️

Kulübümüz, Sparta Praha Kulübü'nden başarılı forvet oyuncusu Benjamin Tetteh ile sözleşme imzalamıştır.

Büyük camiamıza hayırlı olsun.#AilemizeHoşgeldin pic.twitter.com/OLVRveOs1c — Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) September 5, 2020

Yeni Malatyaspor'un yeni sezon formasını taraftar seçti Süper Lig takımlarından BtcTurk Yeni Malatyaspor, yeni sezonda giyeceği üç formadan birini oylamayla taraftarına seçtirdi.Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından, önceki gün "Takımımızın 2020-2021 sezonunda giyeceği 3 formadan birini taraftarımızın oylamasıyla belirliyoruz." başlığıyla 3 forma görseli paylaşıldı.9 bine yakın taraftarın oy kullandığı ankette 1 numaralı formanın seçildiği aktarılarak, "Takımımızın 2020-2021 sezonunda giyeceği 3 formadan birini, siz büyük taraftarımızın oylarıyla belirledik. En çok oyu alan 1 numaralı formamız, yeni sezon forma stoklarımıza dahil edilmiştir. Teşekkürler büyük taraftarımız" ifadelerine yer verildi.Başkan açıkladı: Gökhan Töre'ye karşılık Beşiktaş'tan 2 oyuncu📌Anketimiz sonucu 1 numaralı forma seçilmiştir Takımımızın 2020-2021 Sezonunda giyeceği 3 formadan birini siz büyük taraftarımızın oylarıyla belirledik. En çok oyu alan 1 numaralı formamız yeni sezon forma stoklarımıza dahil edilmiştir. Teşekkürler büyük taraftarımız. pic.twitter.com/vVcrdHskPa— Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) September 1, 2020



