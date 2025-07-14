Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Yeni Malatyaspor'un yeni hocası belli oldu

Yeni Malatyaspor'un yeni hocası belli oldu

16:4714/07/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Cafer Aydın, son olarak Artvin Hopaspor'u çalıştırmıştı.
Cafer Aydın, son olarak Artvin Hopaspor'u çalıştırmıştı.

Yeni sezonda Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Yeni Malatyaspor, teknik direktör Cafer Aydın ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni Malatyaspor İkinci Başkanı Turan Kopal, Nureddin Soykan Tesisleri'nde düzenlenen imza törenindeki konuşmasında, Cafer Aydın'ın başarılı olacağına inandıklarını söyledi.


Lige katılacaklarını anlatan Kopal, "Transfer tahtamız kapalı, açmak için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.


Teknik direktör Aydın da oyuncularla görüştüklerini ve antrenmanlara kısa süre sonra başlayacakların belirtti.


Kısa sürede yapabileceklerini hayata geçirip, en iyi kadroyla sezona hazırlanacaklarını ifade eden Aydın, "Takım genç oyunculardan oluşuyor. Antrenman programını koyuyoruz ama genç oyuncu bazen kaldıramıyor. Önemli olan zoru başarmak. Şartların iyi olduğu yerlerde de çalıştım ama önemli olan zor şartlarda güzel işler başarabilmek. Başarabilirsek, şehrin inanabileceği bir takım oluşturabilirsek işimizin yüzde 50'sini aşmış olacağız" dedi.


Aydın, daha sonra kendisini sarı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.




#2. Lig
#Yeni Malatyaspor
#Cafer Aydın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
15 Temmuz Salı kargolar açık mı?