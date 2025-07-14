Yeni Malatyaspor'un yeni hocası belli oldu

Kısa sürede yapabileceklerini hayata geçirip, en iyi kadroyla sezona hazırlanacaklarını ifade eden Aydın, "Takım genç oyunculardan oluşuyor. Antrenman programını koyuyoruz ama genç oyuncu bazen kaldıramıyor. Önemli olan zoru başarmak. Şartların iyi olduğu yerlerde de çalıştım ama önemli olan zor şartlarda güzel işler başarabilmek. Başarabilirsek, şehrin inanabileceği bir takım oluşturabilirsek işimizin yüzde 50'sini aşmış olacağız" dedi.