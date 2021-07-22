Yıldız futbolcudan transfer itirafı: "Türkiye'den teklif aldım"

Serie A ekibi Cagliari'nin savunmacısı Diego Godin, transfer sorusuna cevap verdi.
Türkiye ve Rusya'dan teklifler aldığını belirten 35 yaşındaki futbolcu, "Kulübüm Türkiye'den bir teklif almış. Rusya'dan da teklif geldi. Detaylarını bilmiyorum" ifadelerini kullandı.
Diego Godin, Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alıyor.
- Kariyerinde Atletico Madrid, Inter, Villarreal gibi takımların formalarını giyen Uruguaylı futbolcunun son olarak transfer olduğu Cagliari ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.