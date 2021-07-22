Spor Yıldız futbolcudan transfer itirafı "Türkiyeden teklif aldım"
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Yıldız futbolcudan transfer itirafı: "Türkiye'den teklif aldım"

İtalyan ekibi Cagliari'de forma giyen tecrübeli stoper Diego Godin, Türkiye'den teklif aldığını açıkladı. Uruguaylı oyuncuyla ilgilenen kulübün Beşiktaş olduğu biliniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yıldız futbolcudan transfer itirafı: Türkiyeden teklif aldım
Godin, Uruguay Milli Takımı formasıyla 146 maça çıktı.

Serie A ekibi Cagliari'nin savunmacısı Diego Godin, transfer sorusuna cevap verdi.

Türkiye ve Rusya'dan teklifler aldığını belirten 35 yaşındaki futbolcu, "Kulübüm Türkiye'den bir teklif almış. Rusya'dan da teklif geldi. Detaylarını bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Diego Godin, Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alıyor.


  • Kariyerinde Atletico Madrid, Inter, Villarreal gibi takımların formalarını giyen Uruguaylı futbolcunun son olarak transfer olduğu Cagliari ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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