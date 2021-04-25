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Spor Yılmaz Vural Maç sonundaki duygusallığım değersizliği anlatıyor
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Yılmaz Vural: Maç sonundaki duygusallığım değersizliği anlatıyor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, deplasmanda 3-2 kazandıkları Gaziantep Futbol Kulübü maçının ardından yaptığı açıklamada, "Galibiyet bizi haddinden fazla mutlu etti, kaybolan öz güvenimizi yerine getirdi" dedi. Mücadele sonundaki gözyaşları hakkında konuşan Vural, "Maçtan sonra duygulandım. O duygum aslında bize olan değersizliği anlatıyor. Yılmaz Vural, Türkiye'de maalesef değerini bulamamış bir adam" diye konuştu. Vural, mücadelede attığı gollerle dikkat çeken Muhammet Demir için de önemli mesajlar verdi.

Haber Merkezi İHA
Yılmaz Vural: Maç sonundaki duygusallığım değersizliği anlatıyor
Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Gaziantep galibiyeti sonrasında göz yaşlarına hakim olamadı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig’in 37. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK’yı ile 3-2 mağlup etti. Erzurumspor, bu sonuçla üst üste üçüncü galibiyetini alarak puanını 37’ye çıkardı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan ve maçın ikinci yarısında çok iyi bir oyun oynayarak galibiyeti hak ettiklerini belirten Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural şöyle konuştu;

  • “Bugün ligin kalburüstü takımlarından biri olan Gaziantep’e karşı aldığımız galibiyet bizi haddinden fazla mutlu etti. Bu galibiyet kaybolmuş olan öz güvenimizi geri getirdi. İlk yarıda çok pozisyon bulduk. Hatta dört net pozisyon bulduk ve maçın ilk yarısını 4-0 önde bitirebilirdik. Çok şükür ikinci yarıda Gomes’le golü bulduk. Attığı gole çok sevindim. Uzun zamandır gol atamıyordu. Akabinde kornerle Hasan ile bir gol bulduk. Sonra Muhammet’le kalemizde golü gördük. Sonrasında da Buğra ile üçüncü golü bulduk ve farkı ikiye çıkardık. Son dakikalarda Muhammet bir kez daha golü atarak farkı bire indirdik. Sonuçta maçı kazandık."

Öte yandan mücadele sonundaki duygusallığını değerinin bilinmemesini bağlayan Yılmaz Vural, kendilerine iki gol atan Muhammet Demir'in de benzer sıkıntılar yaşadığını ifade etti. Vural. Demir'in çok değerli bir oyuncu olduğunu ancak değeri verilmeyen isimlerden bir tanesi olduğunu belirtti.

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