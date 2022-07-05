Spor Zeki Çelik Romaya transfer oldu
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Zeki Çelik Roma'ya transfer oldu

Serie A ekiplerinden Roma, Lille'de forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik'i kadrosuna kattı. Milli futbolcumuz, İtalyan ekibi ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

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Haber Merkezi DHA
Zeki Çelik Romaya transfer oldu
Zeki Çelik imzayı attı.

Son olarak Jose Mourinho yönetiminde UEFA Konferans Ligi'ni kazanan sarı-kırmızılılar, kadrosuna milli futbolcumuz Zeki Çelik'i kattı.

"Büyük hedeflerim var"

Lille'de gösterdiği performansla uzun süredir ismi Roma ile anılan Zeki, yeni kulübüyle 4 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde açıklamalarda bulunan 25 yaşındaki futbolcu, "Böylesine önemli bir kulüpte oynamak benim için bir onur. Büyük hedeflerim var. Takımın başarısına katkıda bulunmak istiyorum. Kendimi hazır ve odaklanmış hissediyorum, asla pes etmiyorum ve beni sahada her zaman mücadele ederken göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

25 yaşındaki milli futbolcu, 2018'de transfer olduğu Lille’de bir Fransa Ligue 1 şampiyonluğu ve bir de Fransa Süper Kupası'nı kazanmıştı.

  • Zeki Çelik, Lille'de çıktığı 143 maçta 8 gol atıp 14 asist yapma başarısını göstermişti

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