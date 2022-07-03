Spor Zeki Çelik transfer görüşmeleri için Romada
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Zeki Çelik transfer görüşmeleri için Roma'da

Serie A ekiplerinden Roma'nın transfer etmek istediği Zeki Çelik, transfer görüşmeleri için İtalya'ya geldi. Milli futbolcu, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Roma ile resmi sözleşme imzalayacak.

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Haber Merkezi AA
Zeki Çelik transfer görüşmeleri için Romada
Zeki Çelik Fransız ekibine, İstanbulspor'dan transfer olmuştu

Sarı-kırmızılı kulübün bir süredir yakından ilgilendiği, Fransa'nın Lille takımında kariyerini sürdüren Zeki Çelik, bugün İstanbul'dan başkent Roma'daki Fiumicino Havalimanı'na gitti. 25 yaşındaki futbolcunun, bugün ve yarın sağlık kontrollerinden geçeceği belirtildi.

4 yıllık sözleşme imzalayacak

Zeki Çelik'in Roma'ya gelmesine, İtalyan basını geniş ilgi gösterdi. İtalyan spor basınında çıkan haberlerde Roma'nın, milli futbolcunun transferi için Fransız takımına 7 milyon Euro ödeyeceği ifade edilirken 4 yıllık da sözleşme imzalanacağı belirtildi.

Fransız ekibi, gerçekleşecek bu transferde 7 milyon Euro'nun yanında bir sonraki satıştan da yüzde 15 pay elde edecek.

25 yaşındaki milli futbolcu, 2018'de transfer olduğu Lille’de bir Fransa Ligue 1 şampiyonluğu ve bir de Fransa Süper Kupası kazanma başarısı göstermişti.

  • Zeki Çelik, Lille formasıyla 143 maça çıkarken, 8 gol ve 14 asistlik performans ortaya koydu.

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