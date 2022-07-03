Zeki Çelik transfer görüşmeleri için Roma'da

Sarı-kırmızılı kulübün bir süredir yakından ilgilendiği, Fransa'nın Lille takımında kariyerini sürdüren Zeki Çelik, bugün İstanbul'dan başkent Roma'daki Fiumicino Havalimanı'na gitti. 25 yaşındaki futbolcunun, bugün ve yarın sağlık kontrollerinden geçeceği belirtildi.
4 yıllık sözleşme imzalayacak
Zeki Çelik'in Roma'ya gelmesine, İtalyan basını geniş ilgi gösterdi. İtalyan spor basınında çıkan haberlerde Roma'nın, milli futbolcunun transferi için Fransız takımına 7 milyon Euro ödeyeceği ifade edilirken 4 yıllık da sözleşme imzalanacağı belirtildi.
Fransız ekibi, gerçekleşecek bu transferde 7 milyon Euro'nun yanında bir sonraki satıştan da yüzde 15 pay elde edecek.
25 yaşındaki milli futbolcu, 2018'de transfer olduğu Lille’de bir Fransa Ligue 1 şampiyonluğu ve bir de Fransa Süper Kupası kazanma başarısı göstermişti.
- Zeki Çelik, Lille formasıyla 143 maça çıkarken, 8 gol ve 14 asistlik performans ortaya koydu.
Lille'de forma giyen milli oyuncumuz Zeki Çelik, bugün Roma için sağlık kontrollerinden geçip imzayı atacak.
🖊4 yıllık sözleşme
💶7 milyon euro bonservis
⏭️Sonraki satıştan yüzde 15 pay pic.twitter.com/qYoplftm0v
Lille'de forma giyen milli oyuncumuz Zeki Çelik, bugün Roma için sağlık kontrollerinden geçip imzayı atacak.