Zeki Çelik transfer görüşmeleri için Roma'da

Sarı-kırmızılı kulübün bir süredir yakından ilgilendiği, Fransa'nın Lille takımında kariyerini sürdüren Zeki Çelik, bugün İstanbul'dan başkent Roma'daki Fiumicino Havalimanı'na gitti. 25 yaşındaki futbolcunun, bugün ve yarın sağlık kontrollerinden geçeceği belirtildi.

4 yıllık sözleşme imzalayacak

Zeki Çelik'in Roma'ya gelmesine, İtalyan basını geniş ilgi gösterdi. İtalyan spor basınında çıkan haberlerde Roma'nın, milli futbolcunun transferi için Fransız takımına 7 milyon Euro ödeyeceği ifade edilirken 4 yıllık da sözleşme imzalanacağı belirtildi.

Fransız ekibi, gerçekleşecek bu transferde 7 milyon Euro'nun yanında bir sonraki satıştan da yüzde 15 pay elde edecek.

25 yaşındaki milli futbolcu, 2018'de transfer olduğu Lille’de bir Fransa Ligue 1 şampiyonluğu ve bir de Fransa Süper Kupası kazanma başarısı göstermişti.

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Zeki Çelik, Lille formasıyla 143 maça çıkarken, 8 gol ve 14 asistlik performans ortaya koydu.