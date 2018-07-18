SERİE A

Zidane ile Ronaldo yeniden buluşabilir

Juventus'un, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'yu transfer etmesinin ardından Zinedine Zidane'la ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Zidane'ın ardından Ronaldo da Real Madrid'den ayrıldı.

Zidane'ın ardından Ronaldo da Real Madrid'den ayrıldı.

Fotoğraf: SUSANA VERA / Reuters

Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katarak tüm dünyada yankı uyandıran Juventus'un, bu kez de son olarak Real Madrid'i çalıştıran teknik direktör Zinedine Zidane'a teklif götüreceği öne sürüldü.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre futbolculuk döneminde İtalyan ekibinin formasını giymiş olan Zidane'ın, sportif direktörlük görevi için düşünüldüğü ifade edildi.

  • Real Madrid'de özellikle Şampiyonlar Ligi'nde büyük başarılar elde etmiş iki ismin, yeniden aynı takımda buluşup buluşmayacağı büyük merak konusu oldu.

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