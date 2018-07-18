Zidane ile Ronaldo yeniden buluşabilir

Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katarak tüm dünyada yankı uyandıran Juventus'un, bu kez de son olarak Real Madrid'i çalıştıran teknik direktör Zinedine Zidane'a teklif götüreceği öne sürüldü.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre futbolculuk döneminde İtalyan ekibinin formasını giymiş olan Zidane'ın, sportif direktörlük görevi için düşünüldüğü ifade edildi.

Real Madrid'de özellikle Şampiyonlar Ligi'nde büyük başarılar elde etmiş iki ismin, yeniden aynı takımda buluşup buluşmayacağı büyük merak konusu oldu.

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