ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

Ziraat Türkiye Kupası maç özetleri: Gaziantep-Kocaelispor maçı kaç kaç bitti

Gaziantep FK Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’nda Gaziantep FK sahasında karşılaştığı 2. Lig Beyaz Grup ekibi Kocaelispor’u 3-2 mağlup ederek son 16 turuna kaldı.

Haber Merkezi AA
Gaziantepli futbolcuların gol sevinçleri

Gaziantepli futbolcuların gol sevinçleri

Gaziantep Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Misli.com 2. Lig ekiplerinden Kocaelispor'u 3-2 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı.

15. dakikada konuk ekip öne geçti. Batuhan Er'in sağ kanattan savunmanın arkasına attığı topla buluşan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Bahattin Köse, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

39. dakikada ev sahibi takım beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Enven Cenk Şahin sağ kanattan ceza sahasına yaptığı orta savunmadan geri geldi. Penaltı noktasında topu önünde bulan Kozulj, gelişine vurduğu topu ağlara gönderdi ve takımana eşitliği getirdi. 1-1

  • İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi

65. dakikada Mirallas oyuna girer girmez takımını göne geçirdi. Enver Cenk Şahin sol kanattan ceza sahasına orta yaptı. Felipe'nin kafayla ceza sahasına bıraktığı topa düzgün vuran Mirallas, takımını öne geçirdi. 2-1

81. dakikada sağ kanattan topu alan ve ceza sahasına giren Muhammet Demir'in havalandırdığı topa Maxim düzgün kafa vuruşuyla farkı ikiye çıkardı. 3-1

88. dakikada Gökhan Meral sol kanattan ceza sahasına arkadaşı Cerem Talha Dinçer'i gördü. Topla buluşan bu oyuncu topu bekletmeden hafif havalandırarak ağlarla buluşturdu. 3-2

  • Karşılaşmayı 3-2 kazanan Gaziantep Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.
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