SERİE A

Zlatan Ibrahimovic iftar sofrasına katıldı

İsveç’in başkenti Stockholm’de bir Türk restoranında iftar açan Hammarby’nin Müslüman futbolcuları Abdul Khalili ve Muammer Tankovic’e, dünyaca ünlü yıldız Zlatan Ibrahimovic de eşlik etti.

Haber Merkezi İHA
Ibrahimovic restoranda bol bol fotoğraf çektirdi.

Ibrahimovic restoranda bol bol fotoğraf çektirdi.

Yeni tip korona virüs (Kovid 19) salgını nedeniyle liglere verilen arada İsveç’te bulunan Milan’ın yıldız futbolcusu Zlatan Ibrahimovic, Hammarby’nin oruç tutan futbolcuları Abdul Khalili ve Muammer Tankovic ile iftarda bir araya geldi. Stockholm’de bir Türk restoranına giden 3 oyuncu, Türk yemeklerinin tadına baktı.

Yemekte Adana kebap ve ayran tercih eden Ibrahimovic, ardından çay içmeyi ihmal etmedi.

  • İsveçli yıldız, geçtiğimiz sene Allsvenskan kulüplerinden Hammarby’nin hisselerinin yarısını satın almıştı.

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
TFF Başkanı Özdemir: Futbolda ligler 12 Hazir...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.