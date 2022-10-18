Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ücreti ve staj başvurusu müjdesi geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Özel sektörden beklentilerimiz; devlet olarak kamu olarak yapıyoruz. Özel sektöre de 150 bin öğrenciye staj imkanı vererek toplamda bu sayısı 300 bine ulaştırarak destek olmayı bekliyoruz. Birlikte olacağız. Sıçramaları birlikte gerçekleştireceğiz. Ulusal staj programının başvurularını açıyoruz.” dedi. Peki Ulusal staj programı başvuruları ne zaman başlayacak? Staj ücreti ne kadar?

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