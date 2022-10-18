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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ücreti ve staj başvurusu müjdesi geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Özel sektörden beklentilerimiz; devlet olarak kamu olarak yapıyoruz. Özel sektöre de 150 bin öğrenciye staj imkanı vererek toplamda bu sayısı 300 bine ulaştırarak destek olmayı bekliyoruz. Birlikte olacağız. Sıçramaları birlikte gerçekleştireceğiz. Ulusal staj programının başvurularını açıyoruz.” dedi. Peki Ulusal staj programı başvuruları ne zaman başlayacak? Staj ücreti ne kadar?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Staj ücreti ne kadar 2023? Ulusal staj başvuruları başladı mı, başvurular nasıl nereden yapılır?
Staj başvurusu başladı mı, ne kadar staj ücreti verilecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "e-İnsan Programı"nda açıklamalarda bulundu.

Staj programı başvuruları başladı mı, başvurular ne zaman başlayacak?

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, staj başvurularına ilişkin şunları söyledi: “Özel sektörden beklentilerimiz; devlet olarak kamu olarak yapıyoruz. Özel sektöre de 150 bin öğrenciye staj imkanı vererek toplamda bu sayısı 300 bine ulaştırarak destek olmayı bekliyoruz. Birlikte olacağız. Sıçramaları birlikte gerçekleştireceğiz. Ulusal staj programının başvurularını bugün itibarıyla açıyoruz.”

Staj ücreti ne kadar?

  • Erdoğan, "Ulusal Staj programlarının 2023 yılı başvurularını bugün itibariyle açıyoruz. Yaz stajları için ödediğimiz asgari ücretin yüzde 30'una tekabül eden miktarı 2023'den itibaren asgari ücret seviyesine yükseltiyoruz. Staj sonrası öğrencilerimizin yarı zamanlı çalışmalarını temin etme amacıyla yetenek yönetim modelini de yaygınlaştırıyoruz." dedi.

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