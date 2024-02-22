Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Süper Kupa maçının tarihi ve yeriyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa Finali'nin, her iki takımın da lig ve Avrupa maçlarından dolayı fikstür sıkışıklığı olmaması için nisan ayında yapılması planlandığını duyurdu. Peki, Süper Kupa final maçı ne zaman, hangi şehirde oynanacak? İşte detaylar...