Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin oynanacağı tarih ve yer nihayet belli oldu. Başlangıçta 29 Aralık 2023 tarihinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenmesi planlanan maç ertelenmişti. Peki Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finali hangi kanalda yayınlanacak? Bilet fiyatları ne kadar? İşte yeni gelişmeler....
Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçı ne zaman, nerede oynanacak?
Türkiye Futbol Federasyonu Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçı tarihlerini duyurdu. Normal şartlarda 29 Aralık tarihinde Suudi Arabistan’da oynanması planlanan final maçı yaşanan olayların ardından ertelenmişti. TFF açıklamasıyla Süper Kupa finali tarihi ve şehri açıklandı. Ayrıntılar CNN TÜRK Spor Spikeri Damla Uğurtürk aktardı.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;
2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. kulüpleri arasında, 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.00'de Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacaktır.
29 Aralık 2023 tarihinde Galatasaray Sportif A.Ş.-Fenerbahçe Futbol A.Ş. arasında oynanması planlanan Süper Kupa mücadelesi, katılımcı takımlar ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) arasında verilen ortak mutabakat neticesinde iptal edilmişti.