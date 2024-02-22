|
Özgün

Süper Kupa final maçı yeri ve tarihi belli oldu! Galatasaray-Fenerbahçe Süper kupa maçı ne zaman, nerede oynanacak?

Galatasaray-Fenerbahçe Süper kupa maçı tarihi açıklandı! Süper Kupa maçı ne zaman oynanacak, sorusu TFF açıklamasıyla yanıt buldu. Türkiye Futbol Federasyonu Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçı tarihlerini duyurdu. Normal şartlarda 29 Aralık tarihinde Suudi Arabistan’da oynanması planlanan final maçı yaşanan olayların ardından ertelenmişti. TFF açıklamasıyla Süper Kupa finali tarihi ve şehri açıklandı. Galatasaray-Fenerbahçe Süper kupa maçı ne zaman, nerede oynanacak?

09:20 - 22/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Süper Kupa
Süper Kupa

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin oynanacağı tarih ve yer nihayet belli oldu. Başlangıçta 29 Aralık 2023 tarihinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenmesi planlanan maç ertelenmişti. Peki Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finali hangi kanalda yayınlanacak? Bilet fiyatları ne kadar? İşte yeni gelişmeler....

Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçı ne zaman, nerede oynanacak?

Türkiye Futbol Federasyonu Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçı tarihlerini duyurdu. Normal şartlarda 29 Aralık tarihinde Suudi Arabistan’da oynanması planlanan final maçı yaşanan olayların ardından ertelenmişti. TFF açıklamasıyla Süper Kupa finali tarihi ve şehri açıklandı. Ayrıntılar CNN TÜRK Spor Spikeri Damla Uğurtürk aktardı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. kulüpleri arasında, 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.00'de Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacaktır.

29 Aralık 2023 tarihinde Galatasaray Sportif A.Ş.-Fenerbahçe Futbol A.Ş. arasında oynanması planlanan Süper Kupa mücadelesi, katılımcı takımlar ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) arasında verilen ortak mutabakat neticesinde iptal edilmişti.



#süper kupa
#süper kupa finali
#galatasaray fenerbahçe
19 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
SGK 1999 ve 2008 sigorta girişi olana erken emeklilik müjdesi! 2. torba yasa ile 5 yıl kazanç torbaya eklenecek