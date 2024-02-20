“Süper Kupa iptal edildi” iddiaları hakkında açıklama yapıldı! Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı ne zaman oynanacak?

Sosyal medyada ortaya atılan iddiaların ardından taraftarlar “ Süper Kupa finali ne zaman, iptali mi” sorularına yanıt arıyordu. Süper Kupa finaline ilişkin açıklama Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden geldi. Sosyal medyada ve bazı kaynaklarda Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper kupa maçının iptal olduğu iddia edilmişti.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 'Süper Kupa' açıklaması

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "29 Aralık 2023 tarihinde oynanması planlanan Süper Kupa Finali, maç günü Fenerbahçe, Galatasaray ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun ortak kararıyla ileri bir tarihe ertelenmiştir. Süper Kupa Finali'nin, her iki takımın da lig ve Avrupa maçlarından dolayı fikstür sıkışıklığı olmaması için Nisan ayında yapılması planlanmaktadır. Resmi açıklamalar dışındaki asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.

Süper Kupa final maçı ne zaman, nerede oynanacak?

Geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası'nın kazananı Fenerbahçe arasında oynanması planlanan Süper Kupa finali, karşılaşmanın yapulacağı Suudi Arabistan'da yaşananlar nedeniyle iptal edilmişti. Fenerbahçe, Süper Kupa'nın iptaline dair yaşananlarla ilgili tüm süreçlerin tamamen araştırılması için CİMER'e yapılan başvuruyu ve gelen cevabı yayımladı. Öte yandan sosyal medyada ve çeşitli mecralarda maçın iptal edildiği ve oynanmayacağı gibi bir algı oluştu. Çıkan haberler gerçeği yansıtmamakla beraber Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçı önümüzdeki aylarda belirlenen bir tarihte oynanacaktır.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama;

"29 Aralık 2023 tarihinde Galatasaray Sportif A.Ş.-Fenerbahçe Futbol A.Ş. arasında oynanması planlanan Süper Kupa mücadelesi, katılımcı takımlar ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) arasında verilen ortak mutabakat neticesinde iptal edilmiştir.

İptal kararının, TFF ve Kulüpler nezdinde kamuoyuna açıklanmasını takiben, yaşanan süreçlerle ilgili manipülasyon içeren birçok bilgi servis edilerek, Başkanımız Ali Y. Koç hakkında asılsız iftira ve ithamlarda bulunulmuştur.

Gerek yapılan yayınlar, gerekse görsel medyada yazılan haber ve yorumlarla birlikte sosyal medyada yapılan paylaşımlar da göz önünde bulundurulduğunda, konunun odağının Süper Kupa finali olmadığı net bir şekilde görülmektedir.

TFF ve katılımcı diğer kulüp tamamen göz ardı edilerek, tüm olayların sorumluluğunun Başkanımız Ali Y. Koç özeline atfedilmeye çalışılması üzerine, devletimizin ilgili kurumlarına yaşanan tüm süreçlerin detaylıca araştırılması yönünde taleplerimiz olmuştur.

Bu talepler kapsamında; 3 Ocak 2024 tarihinde ve 14 Şubat 2024 tarihinde olmak üzere 2 kez Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’ne,

5 Ocak 2024 tarihinde TFF’ye,

14 Şubat 2024 tarihinde T.C. Adalet Bakanlığı’na ve yine aynı tarihte Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) başvuruda bulunulmuştur.

Başvurularımıza yönelik bugüne kadar tarafımıza sadece aşağıda görüleceği şekilde CİMER tarafından yanıt gelmiştir.

"T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)’ne yapmış olduğunuz 2400617193 sayılı başvurunuz 16.02.2024 tarihinde cevaplanmıştır*

Cevap Metni: Her türlü futbol faaliyetini milli ve milletler arası kurallara göre yürütmek, teşkilatlandırmak, geliştirmek ve Türkiye'yi futbol konusunda yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek üzere, özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliğe sahip, özerk Türkiye Futbol Federasyonu'nun kurulması, teşkilat, görev ve yetkilerine ait esas ve usuller 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun'da düzenlenmiştir. Gerek 5894 sayılı Kanun ve gerekse FIFA ve UEFA kurallarına göre Türkiye Futbol Federasyonu özerk olup, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın federasyon kararları ve işlemleri üzerinde hiyerarşik veya idari vesayet yetkisi bulunmamaktadır. Bu sebeple TFF ile ilgili başvurulara Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapılabilecek herhangi bir işlem bulunmadığından söz konusu başvurunuzu doğrudan Türkiye Futbol Federasyonu’na yapmanız gerekmektedir.

Bilgilerinize sunulur."

Hem Kulübümüzü hem de Başkanımız Ali Y. Koç’u hedef alan algı çalışmalarının sonucunda, kamuoyunda oluşan bilgi kirliğinin sona erdirilmesi konusundaki kararlı duruşumuz devam edecektir.

İlgili başvurularımızın ısrarla takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Süper Kupa final maçı açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray ile Suudi Arabistan'da iptal olan Süper Kupa maçının oynanacağı tarihi açıkladı. Koç, Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçının 31 Mart'ta Türkiye'de yapılacak yerel seçimlerin ardından oynanacağını duyurdu. Buna göre Süper Kupa’nın Nisan ayı ya da daha ileri bir tarihte oynanacağı öngörülüyor.

Suudi Arabistan’da oynanması planlanan Süper Kupa Finali öncesi yaşanan kriz sonrası Galatasaray ve Fenerbahçe maça çıkmama kararı aldı. Süper Lig kulüpleri Beşiktaş, Ankaragücü, Antalyaspor, Sivasspor, Konyaspor ve Samsunspor; Süper Kupa maçının statlarında oynanması için çağrı yaptı. Maçın oynanacağı stad ve tarih henüz belli değil. TFF'den açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.







