2018 Nobel Fizik Ödülü sahibi belli oldu

2018 Nobel Fizik Ödülü'nün bu yılki kazananları yapılan resmi duyuru ile belli oldu. Ödülün bu yılki sahipleri Arthur Ashkin, Gerard Mouru ve Donna Strickland oldu.

Ödül ışıkla yapılan cihazlara verildi. Yapılan açıklamaya göre, bu üç bilim insanı ödüle lazer fiziğindeki çığır açıcı çalışmalarından dolayı layık görüldü.

GEÇEN YIL ÖDÜL 'YERÇEKİMİ ÇALIŞMASINA' GİTMİŞTİ

Nobel Fizik Ödülü'nün geçen yılki sahipleri yerçekimi dalgaları üzerine yaptıkları araştırmalardan dolayı Rainer Weiss, Barry C. Barish ve Kip S. Thorne'nun olmuştu.