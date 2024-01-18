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Teknoloji

Alper Gezeravcı turist olarak mı astronot olarak mı uzaya gidecek? İletişim Başkanlığı yanıtladı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan "Aslında astronot diyemeyiz, turist olarak gidiyor." şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Alper Gezeravcı'nın Axiom-3 uzay misyonu kapsamında astronot olarak uzaya gideceği ifade edildi.

17:22 - 18/01/2024 Perşembe
Güncelleme: 17:32 - 18/01/2024 Perşembe
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Alper Gezeravcı
Alper Gezeravcı

Türkiye'nin ilk astronotu olacak olan Alper Gezeravcı, 18 Ocak'ı 19 Ocak'a bağlayan gece saat 00.49'da Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) hareket edecek. SpaceX Axiom Space-3 misyonu kapsamında, Gezeravcı uzayda 14 gün geçirecek. Kennedy Uzay Merkezi'nden diğer üç astronotla birlikte Crew Dragon ile uzaya uçacak.


Alper Gezeravcı turist mi astronot mu?


İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Alper Gezeravcı ile ilgili bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya paylaşılan, "Aslında astronot diyemeyiz, turist olarak gidiyor." iddiaları üzerine bir açıklama yayınladı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin tabutuna son çiviyi bölücülerle iş birliği yaparak bizzat Özgür efendi çaktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin tabutuna son çiviyi bölücülerle iş birliği yaparak bizzat Özgür efendi çaktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Ticaret Odası Congresium'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, ''Hedefimiz AK Parti ve Cumhur İttifakı'ndaki belediyeleri kazanmak ve muhalefet elindeki belediyeleri gerçek belediyecilikle tanıştırmak. Kendini şehirlere adayacak adaylarla seçimlere hazırlanıyoruz. 30 Ocak'ta seçim beyannamemizi açıklayacağız'' açıklamasında bulundu. Muhalefete tepki göstererek CHP'nin teröre sesini çıkarmadığını da sözlerine ekleyen Erdoğan, ''Kandil uzantılarının ayaklarının altına kırmızı halılar sererek Atatürk fotoğraflarını kaldırarak iş birliklerini aleni hale getirdiler. Bay Kemal'e hezimetin faturasını yükleyen Özgür efendi iradesini terör örgütü temsilcilerine teslim etti. Atatürk'ün kurduğu partinin tabutuna son çiviyi bölücülerle iş birliği yaparak bizzat Özgür efendi çaktı'' ifadelerini kullandı.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Uzay turistlerinin amacı kişisel bir deneyim yaşamak ve uzaya seyahat etmektir. Uzay turistlerinin, uzayda bilimsel çalışmalar yürütmeye ya da uzay araçlarını kontrol etmeye yönelik herhangi bir yetkinliğe sahip olmaları şart değildir.


Öte yandan astronotluk, ciddi sorumluluk, nitelik ve vasıf gerektirmektedir. Bu nedenle astronotlar bilimsel alanlarda uzman ya da bir uzay aracına pilotluk yapabilecek potansiyele, kariyere, geçmişe sahiptirler.


Aynı zamanda, tüm bu yetkinlikler sayesinde bir astronot, mikro yer çekimi ortamında bilimsel araştırmalar ve deneyler gerçekleştirebilecek kadar da çok yönlüdür.


Türkiye'nin ilk Astronotu Alper Gezeravcı da Uluslararası Uzay İstasyonu'nda, 14 gün boyunca aralarında kanserden bağışıklık hücrelerine, alglerden propolise kadar literatüre katkı sağlayacak çalışmaların bulunduğu 13 deney gerçekleştirecek.


Amaç, uzaydaki bilgi birikimini artırmak, uzayda yaşam koşullarını anlamak ve gelecekteki uzay misyonlarına hazırlık yapmak gibi görevleri yerine getirmek olacak.


"15 yıllık uçuş tecrübesi var"


Lisans eğitimini İstanbul Hava Harp Okulu'nda Elektronik Mühendisliği alanında tamamlayan Alper Gezeravcı, Wright-Patterson Hava Kuvvetleri Üssü'ndeki Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nde yüksek lisans yapmıştır.


Türk Hava Kuvvetleri'nde görev yapan Gezeravcı, aralarında T-41, SF-260, T-37, T-38, F-5, KC-135 ve F-16'nın da bulunduğu birçok uçakta 15 yıllık uçuş tecrübesine sahiptir.


Ayrıca Türk Hava Yolları'nda da 7 yıl kaptan pilotluk deneyimine sahiptir.


Gezeravcı, Standardizasyon Filosu Akademik Kanat Komutanı olarak Adana'daki 10'uncu Üs Komuta Birimi'ne atanmıştır.


Filonun standardizasyonu ve değerlendirilmesi, tüm eğitim dokümanlarının Hava Kuvvetleri standartlarına göre düzenlenmesi, tüm F-16 ve KC-135R pilotlarının kontrol sürüşleri öncesinde sınavlarının yapılması ve filo dokümantasyon standartlarının denetlenmesinin sorumluğunu üstlenmiştir.


"200 farklı testten geçti"


Tüm yetkinlik ve tecrübenin yanı sıra astronotumuz, Axiom Mission 3 (Ax-3) fırlatması öncesi 200 ayrı testten geçmiş, 2 yıla yakın bir süredir de hazırlık eğitimleri almıştır.


Milli Uzay Programı'nın "İnsanlı İlk Uzay Misyonu" kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın yer aldığı Axiom Mission 3 (Ax-3) ekibinin 19 Ocak 2024 00:49'da (Türkiye saati ile) fırlatılması planlanmaktadır.


Uzay turisti ve astronot arasındaki farklar


Uzay turistleri, genellikle ticari şirketler tarafından düzenlenen, öncelikle eğlence ve turizm amaçlı uzay seyahatlerine katılan kişilerdir.


Bu yolcular, genellikle kısa süreli eğitimler alarak, düşük Dünya yörüngesinde kısa süreli uçuşlar gerçekleştiriyorlar.


Uzay turistleri, genellikle uzay aracının operasyonlarına doğrudan katılmıyor, ancak temel acil durum prosedürleri ve uzay aracının işleyişi hakkında bilgi sahibi oluyorlar.


Astronotlar, uzay görevlerinde bilimsel araştırmalar yapmak, uzay araçlarını ve istasyonlarını yönetmek, uzay yürüyüşleri gerçekleştirmek gibi çok çeşitli ve teknik görevleri üstlenirler. Ayrıca, uzun süreli uzay görevleri için özel fiziksel ve psikolojik eğitimden geçerler.


Astronotların görevleri, bilimsel araştırmalar, uzay aracı bakımı ve onarımı, uluslararası uzay istasyonlarındaki çalışmaları içerir. Uzay turistleri ise, genellikle ticari ve eğlence amaçlı seyahatlerde bulunurlar.




#Alper Gezeravcı
#Uzay
#astronot
21 saat önce
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