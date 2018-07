Beşiktaş dünyada bir ilki gerçekleştirdi

Beşiktaş JK, dünyanın en iyi kadın CS:GO takımları arasında gösterilen RES Gaming'in kadrosunu bünyesine kattı. Daha önce Dynasty Gaming organizasyonu ile katıldıkları altı büyük turnuvanın dördünü kazanmayı başaran kuvvetli ekip, rotasını RES Gaming'e çevirmişti. Takım, Kopenhag ve Katoviçe'de düzenlenen iki büyük turnuvada ikinci ve üçüncü olarak RES Gaming çatısı altında da parlamaya devam etti. Siyah-Beyazlılar uzun süredir bir arada oynayan tecrübeli kadronun tamamını transfer ederek CS:GO sahnesine güçlü bir giriş yapmış oldu.

Her yerde ilklerin öncüsü olan Beşiktaşımız, dünyada kadın CS:GO sahnesine adım atan ilk spor kulübü oluyor! Beşiktaş Espor olarak yeni oyuncularımıza hoş geldiniz diyoruz. 🦅

We’re very happy and proud to announce our women CS:GO roster. Welcome to Beşiktaş, ladies!🦅#Beşiktaş pic.twitter.com/hjw5XEzxeg — Beşiktaş Esports (@bjkesports) 20 Temmuz 2018

İsveç, Hollanda ve Rusya doğumlu oyunculardan kurulu Beşiktaş Kadın CS:GO Takımı, antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor. 21-22 Temmuz tarihlerinde Avrupa'nın en prestijli festivallerinden Girl Gamer'da mücadele edecek siyah-beyazlıların rakipleri Team Singularity, Team Dignitas ve eParadise olacak.

Yeni sezonda uluslararası turnuvalarda boy gösterecek Beşiktaş Esports Kadın CS:GO takımı kadrosu şöyle;