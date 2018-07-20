Teknoloji Beşiktaş dünyada bir ilki gerçekleştirdi
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Beşiktaş dünyada bir ilki gerçekleştirdi

Beşiktaş JK, elektronik spor alanında Türkiye'nin ilk CS:GO takımını kurdu. Beşiktaş JK, bu hamlesiyle Türkiye’nin ve dünyanın ilk kadın CS:GO takımını kuran spor kulübü ünvanını aldı. Son yıllarda elektronik sporların olimpiyatlara dahil edilmesi tartışılıyor.

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Beşiktaş JK, dünyada kadın CS:GO sahnesine adım atan ilk spor kulübü oldu.
Beşiktaş JK, dünyada kadın CS:GO sahnesine adım atan ilk spor kulübü oldu.

Beşiktaş JK, dünyanın en iyi kadın CS:GO takımları arasında gösterilen RES Gaming'in kadrosunu bünyesine kattı. Daha önce Dynasty Gaming organizasyonu ile katıldıkları altı büyük turnuvanın dördünü kazanmayı başaran kuvvetli ekip, rotasını RES Gaming'e çevirmişti. Takım, Kopenhag ve Katoviçe'de düzenlenen iki büyük turnuvada ikinci ve üçüncü olarak RES Gaming çatısı altında da parlamaya devam etti. Siyah-Beyazlılar uzun süredir bir arada oynayan tecrübeli kadronun tamamını transfer ederek CS:GO sahnesine güçlü bir giriş yapmış oldu.

İsveç, Hollanda ve Rusya doğumlu oyunculardan kurulu Beşiktaş Kadın CS:GO Takımı, antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor. 21-22 Temmuz tarihlerinde Avrupa'nın en prestijli festivallerinden Girl Gamer'da mücadele edecek siyah-beyazlıların rakipleri Team Singularity, Team Dignitas ve eParadise olacak.

Yeni sezonda uluslararası turnuvalarda boy gösterecek Beşiktaş Esports Kadın CS:GO takımı kadrosu şöyle;

  • Zainab 'zAAz' Turkie
  • Julia 'Juliano' Kiran
  • Petra 'Petra' Stroker
  • Anastasia 'Kr4sylya' Khlobystina
  • Ksenia 'Vilga' Kluenkova
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