Bir telefon daha tehlike saçtı

Olay, geçtiğimiz Pazar günü saat 03.00 sıralarında Ankara Eryaman’da bulunan bir evde meydana geldi. 8 ay önce evlenen Nurcan ve Berk Gündüzpolat çifti, başucuna koydukları cep telefonunun patlaması ile neye uğradığını şaşırdı. Saniyeler içinde alev alan telefon, hem yatak başlığını hem karyola yatağını yaktı. Odayı yoğun duman sarınca çift paniğe kapıldı. Cep telefonu patlayan Berk Gündüzpolat, yaşadığı şoku üzerinden atınca yanan telefonu balkona attı. Gündüzpolat, yanmaya devam eden telefonu üzerine su dökerek söndürdü.

Sahur yemeği hazırlamak için kalkan Nurcan Gündüzpolat’ın telefondan gelen sesi fark edince hemen eşini uyandırdığı öğrenilirken, Nurcan Gündüzpolat’ın olay sırasında uykuda olmaması olası bir faciayı önledi. Durumu ünlü markanın Kızılay şubesiyle paylaşan genç çift, aldıkları cevapla ikinci bir hayal kırıklığı yaşadı.

Ben 3 gündür uyuyamıyorum korkudan

Olay sonrası psikolojisinin bozulduğunu ifade eden Nurcan Gündüzpolat, "8 aylık evliyiz. Böyle bir olayla karşılaştık ve herkes bilinçlensin diye paylaşmak istedik. Sahura kalkacaktık, eşim uyuyordu. Ben uyanıktım, saat 3 civarıydı. O sırada eşimin başucunda olan telefondan bir ses geldi. Ne olduğunu ilk önce anlayamadım. Yavaşça başlayıp devam etti. Düdüklü tencereden gelen bir ses gibiydi. Çok korktum, eşimi uyandırdım. Uyandığımda ben ne olduğunu anlayamadım. Eşim uyanır uyanmaz telefon patlıyor dedi. Dışarıya çıktık, odadan eşim eline fırın eldiveni aldı. Onunla çıkarmaya çalıştı. Sıcak olduğu için tutamadı, yatağa düşürdü. Tabure ve eldiven yardımıyla balkona attı telefonu. Bunların hepsi 30, 35 saniye içinde oldu. Bir dakikamızı bile almadı. Balkonda su döktük telefona, o gece hiç uyuyamadık. Salona geçtik. Burada çok büyük bir duman ve çok kötü bir koku vardı. Salonda kanepelerde yattık. Ben 3 gündür uyuyamıyorum korkudan. Bu şekilde oldu olay. İnşallah başka insanların başına gelmez. Psikolojimi çok kötü etkiledi. Sabah 6, 7’ye kadar uyuyamıyorum. Aydınlık olması, güneşin doğması gerekiyor. Korkuyorum” dedi.

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Eşim uyuyamıyor, geceleri böyle bir olayla karşılaşır mıyız diye sürekli düşünüyoruz

Eşinin durumu fark etmesiyle büyük bir tehlikeyi atlattıklarını belirten Berk Gündüzpolat ise, "Olay gece 3 gibi yaşandı. Eşim sahur yemeği için kalkmıştı. O kalkmasaydı beni uyandıramayacaktı ve belki çok tehlikeli bir durumla karşı karşıya kalacaktık. Düdüklü tencereden gelen ses gibi çok şiddetli bir sesle uyandım. Uyandıktan sonra yanmaya engel olmaya çalıştık. Eldiven ve tabure kullanıp telefonu dışarıya çıkarmaya çalıştım. Su ile söndürdüm. Bu olayı diğer gün yetkililere bildirdim. Bu konuyla ilgilenmediler hiçbir şekilde. Konuyu araştırıp bize dönüş yapacaklarını söylediler. Bu firmanın Kızılay şubesine gittim. Orada beni suçlar gibi davrandılar. Bu telefona benzin döküp yakmış olabilirsiniz gibi ifadeler kullandılar. Bu konu ile ilgili her türlü yasal işlemi başlatacağız. Böyle bir olayı kimse yaşasın istemiyoruz. Eşim uyuyamıyor. Geceleri böyle bir olayla karşılaşır mıyız diye sürekli düşünüyoruz. Hemen başucumdaydı. Şarjda takılı değildi. Ona rağmen böyle bir olay gerçekleşti. Alev ve duman bizi çok korkuttu. Düdüklü tencere patlaması gibi bir şey” dedi.

Yaşadıkları olay sonrası psikolojisi bozulan genç çift, telefonu aldıkları firmaya dava açmaya hazırlanıyor.