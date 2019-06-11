Bunu mu demek istediniz: 'Google, arama ve haberlerden kaç para kazanıyor?'

1995 yılının puslu bir kış akşamı, lisansüstü eğitimi için Stanford'a gitmeyi düşünen Larry Page'e, o sıralarda Stanford Üniversitesi'nde eğitim alan Sergey Brin, etrafı göstermekle görevlendirildi. İşte, Google'ın tüm hikayesi böyle başladı. Öğrenci yurdundaki odalarında çalışarak, bağlantılar aracılığıyla World Wide Web'deki bağımsız sayfaların önem derecesini belirleyen bir arama motoru oluşturan ikili, ilk etapta Backrub olarak belirledikleri (Şükür ki bu isimde ısrarcı olmadılar.) sisteme 1 rakamı ve ardından gelen 100 tane 0'ı temsil eden Google ismini verdi.

2018 yılında 4 milyar 700 milyon dolar!

Larry Page ve Sergey Brin'in 'tüm dünyadaki bilgileri düzenlemek ve bunları herkes için erişilebilir kılarak kullanışlı hale getirmek' misyonuyla çıktığı yolun sonunda dünya tarihinin en büyük teknoloji şirketlerinden birinin oluşacağını tahmin eden insan sayısı kaçtır bilinmez fakat ikili bunu başardı. Saniyede 79 bin 245 dolar kazanan şirketin bu aşamaya gelmesi birçok farklı aşamadan geçmesi gerekti. Bugün, Amerika Birleşik Devletleri'nde yayın yapan ve 2 bini aşkın gazeteyi temsil eden Haber Basın Birliği (NMA) tarafından ortaya konan veriler, Google'ın yalnızca iki kalemden elde ettiği kazancı ortaya koydu. NMA'ya göre Google, aramalarve Google Haberler üzerinden en 2018 yılı boyunca en az 4 milyar 700 milyon dolar kazanıyor.