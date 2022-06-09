Elon Musk Twitter kullanıcı verilerine erişecek

Twitter, otomatik hesaplarla ilgili endişelerini gidermek için Elon Musk’a platform verilerine eşi görülmemiş bir erişim vermeye hazırlanıyor. Washington Postun haberine göre;

Nisan ayında yasal olarak Twitter’ı satın almayı taahhüt eden Elon Musk, platformdaki olası bot etkinliğinden şikayetçi olmuş ve satın alma işlemlerini durdurmuştu. Pazartesi günü bir SEC dosyasında Tesla CEO’su, Twitter’ı otomatik hesaplar hakkında yeterli veri sağlamayarak anlaşmayı ihlâl etmekle suçladı.

“ŞEFFAF OLMAYI REDDETTİ”

Musk’ın temsilcileri durumu şu şekilde açıkladı: “Twitter’ın şirketin kendi test metodolojileriyle ilgili ek ayrıntıları sağlama konusundaki son teklifi, Bay Musk’ın veri taleplerini reddetmekle eşdeğerdir. Bu noktada Bay Musk, Twitter’ın birleşme anlaşması kapsamındaki yükümlülüklere uymayı şeffaf bir şekilde reddettiğine inanıyor.”

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Musk’ın talep ettiği veriler; kısmen reklam hedefleme ve platform gözetimi değeri nedeniyle şirketin en sıkı tutulan kaynaklarından biri. Ancak Twitter, Musk’ın endişelerini savuşturmaya ve ilk satın alma anlaşmasına uymasını sağlamaya çalıştığından, verileri sağlayacak gibi görünüyor.

TWITTER MUSK İLE BİLGİ PAYLAŞMAYA DEVAM EDECEK

Musk’ın çıkardığı tüm pürüzlere rağmen yöneticilerin hâlâ şirketin satılacağına inancı tam. Bloomberg’in haberine göre; şirket içi toplantıda, Twitter’daki üst düzey bir yönetici, çalışanlara anlaşmanın normal bir şekilde ilerlediğini ve Temmuz sonu veya Ağustos başında bir hissedar oylaması için güvence verdi.

Twitter, konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı, ancak bu hafta başlarında Musk’ın SEC dosyasına yanıt olarak yayınlanan bir açıklama yönlendirdi: “Twitter, işlemin birleşme sözleşmesinin şartlarına uygun olarak tamamlanması için Bay Musk ile iş birliği içinde bilgi paylaşmaya devam ediyor ve edecek. İşlemi kapatmayı ve birleşme sözleşmesini kararlaştırılan fiyat ve şartlarda yürürlüğe koymayı amaçlıyoruz.”