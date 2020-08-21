Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Teknoloji Sosyal medyada tek konu müjde CHP ve İYİ Partililer yine milletin sevincine ortak olamadı
SOSYAL MEDYA

Erdoğan’ın bugün açıklayacağı müjde Türkiye’nin gündemine oturdu

Sosyal medyada tek konu 'müjde': CHP ve İYİ Partililer yine milletin sevincine ortak olamadı

Erdoğan’ın bugün açıklayacağı müjde Türkiye’nin gündemine oturdu. Tahminler havada uçuşuyor. Ancak bazı CHP ve İYİ Partililer yine milletin sevincine ortak olamadı

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün vereceğini açıkladığı müjde ülke içinde ve yurt dışında geniş yankı uyandırdı. Türkiye kamuoyu şimdi bu müjdenin ne olduğuna kilitlenmiş durumda. Medya kuruluşları birbiri ardına tahminler içeren haberler yayınlıyor. Euronews Türkçe servisi, "Türkiye Akdeniz’de bir doğalgaz kaynağı tespit etti. Hatta Türkiye’nin NATO limanında demirli üçüncü sondaj gemisi Kanuni’yi de yola çıkardı" yorumu yaparken, Bloomberg ve haber ajansı Reuters, Türkiye'nin Karadeniz'de enerji kaynağı bulduğunu yazdı. Olay Arap dünyasında da gündem oldu. Pek çok Arap yayın organı Türkiye’nin atacağı adımın merakla beklendiği yönünde haberler yaptı.

Türkiye ve dünya sürprizi bekliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük müjdeyi bugün 15.00’de İstanbul’da açıklayacak
GÜNDEM
Türkiye ve dünya sürprizi bekliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük müjdeyi bugün 15.00’de İstanbul’da açıklayacak

TEK MÜJDESİ ‘İSTİFA’ OLUR!

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, "Karadeniz'de, Zonguldak'ın 175 km açığında doğalgaz rezervi bulunmuştur. Üretim ve ticarileşmesi seneler alacak olsa bile, yüzde 95 dışa bağımlı olduğumuz bu enerji kaynağında üretime geçilecek olması sevindiricidir" diye yazarken bazı CHP ve İYİ Partililer yine milletin sevincine ortak olamadı. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "Müjde ne olabilir: Asgari ücret 3000 TL olabilir, en düşük emekli maaşı 2800 TL olabilir, Ekim’de ilk görüşülecek kanun EYT olabilir, bunlar yoksa defolabilir!!!" dedi. CHP’li vekil Hüseyin Yıldız ise bir TV programında “Erdoğan’ın 83 milyonu sevindirecek tek müjdesi istifa ettiğini açıklaması olur” ifadesini kullandı.

Karadeniz karış karış taranıyor: Büyük müjde Karadeniz açıklarında bulunduğu iddia edilen doğal gaz kaynağı mı?
EKONOMİ
Karadeniz karış karış taranıyor: Büyük müjde Karadeniz açıklarında bulunduğu iddia edilen doğal gaz kaynağı mı?

ÇIRAY'DAN TUHAF ÇIKIŞ

  • İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray ise şu mesajıyla şaşırtmadı: "Müjde diye tam bir şark hikayesi yazıyorlar. Bilinmeyen, görünmeyen, olup olmadığı belli olmayan bir hazine için zengin olduğumuza bizi inandırmaya çalışıyorlar. Definecilik bu işte" diye konuştu.

Doğalgaz faturamız 13 milyar dolar: Erdoğan doğal gaz rezervi müjdesi verirse büyük bir yükten kurtulacağız
EKONOMİ
Doğalgaz faturamız 13 milyar dolar: Erdoğan doğal gaz rezervi müjdesi verirse büyük bir yükten kurtulacağız

CHP'den şaşırtmayan açıklama: Erdoğan'ın müjdesi istifa ettiğini açıklaması olur
GÜNDEM
CHP'den şaşırtmayan açıklama: Erdoğan'ın müjdesi istifa ettiğini açıklaması olur
Abone Ol Google News
Türkiye ve dünya sürprizi bekliyor

Türkiye ve dünya sürprizi bekliyor

Erdoğan büyük müjdeyi bugün 15.00'te İstanbul'da açıklayacak.
Karadeniz karış karış taranıyor

Karadeniz karış karış taranıyor

​Büyük müjde Karadeniz açıklarında bulunduğu iddia edilen doğal gaz mı?
Sosyal medyadatek konu müjde

Sosyal medyada
tek konu 'müjde'

​CHP ve İYİ Partililer yine milletin sevincine ortak olamadı.
Doğalgaz faturamız<br>13 milyar dolar

Doğalgaz faturamız
13 milyar dolar

​Erdoğan doğal gaz rezervi müjdesi verirse büyük bir yükten kurtulacağız.
Ege'de haksız<br>olan biziz

Ege'de haksız
olan biziz

Yunan profesör İraklidis itiraf etti.
Şanssızlığın böylesi

Şanssızlığın böylesi

​4 ay sonra bir saatliğine dışarı çıktı, koronavirüs kaptı.
Yüzen ABD<br>üssü Girit'te

Yüzen ABD
üssü Girit'te

​Fransa'nın artan varlığı sonrasında hemen bölgeye gönderildi.
Zulüm dur durak bilmiyor

Zulüm dur durak bilmiyor

​Savaş uçakları Gazze'yi hedef aldı.
Polislere halktan <br>büyük destek

Polislere halktan
büyük destek

Görevden uzaklaştırmaya tepki çığ gibi büyüdü.
Artış devam ediyor

Artış devam ediyor

Bakan Koca, son 24 saatin tablosunu açıkladı.
Yunanistan'ın tezleri <br>canlı yayında çöktü

Yunanistan'ın tezleri
canlı yayında çöktü

Altun'un açıklaması Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i afallattı.
Sağlıklı Ev projesini anlattı

Sağlıklı Ev projesini anlattı

Dünyada deniz manzarasının yerini orman manzarası aldı
Kudüs'ten vazgeçtiler

Kudüs'ten vazgeçtiler

​BAE'nin İsrail'deki büyükelçiliği nereye açacağı kesinleşti.
İstanbul'a gelecek

İstanbul'a gelecek

​Fenerbahçe yıldız golcüyle anlaşmaya vardı.
Müjdenin saati <br>belli oldu

Müjdenin saati
belli oldu

Erdoğan'ın açıklaması merakla bekleniyor.
Borsada<br>'müjde' etkisi

Borsada
'müjde' etkisi

​Son 3 haftanın en yüksek kapanışını yaptı.
Ankara'da <br>ateş yasağı

Ankara'da
ateş yasağı

​Valilik açıklama yaptı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.