Sosyal medyada tek konu 'müjde': CHP ve İYİ Partililer yine milletin sevincine ortak olamadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün vereceğini açıkladığı müjde ülke içinde ve yurt dışında geniş yankı uyandırdı. Türkiye kamuoyu şimdi bu müjdenin ne olduğuna kilitlenmiş durumda. Medya kuruluşları birbiri ardına tahminler içeren haberler yayınlıyor. Euronews Türkçe servisi, "Türkiye Akdeniz’de bir doğalgaz kaynağı tespit etti. Hatta Türkiye’nin NATO limanında demirli üçüncü sondaj gemisi Kanuni’yi de yola çıkardı" yorumu yaparken, Bloomberg ve haber ajansı Reuters, Türkiye'nin Karadeniz'de enerji kaynağı bulduğunu yazdı. Olay Arap dünyasında da gündem oldu. Pek çok Arap yayın organı Türkiye’nin atacağı adımın merakla beklendiği yönünde haberler yaptı.

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TEK MÜJDESİ ‘İSTİFA’ OLUR!

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, "Karadeniz'de, Zonguldak'ın 175 km açığında doğalgaz rezervi bulunmuştur. Üretim ve ticarileşmesi seneler alacak olsa bile, yüzde 95 dışa bağımlı olduğumuz bu enerji kaynağında üretime geçilecek olması sevindiricidir" diye yazarken bazı CHP ve İYİ Partililer yine milletin sevincine ortak olamadı. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "Müjde ne olabilir: Asgari ücret 3000 TL olabilir, en düşük emekli maaşı 2800 TL olabilir, Ekim’de ilk görüşülecek kanun EYT olabilir, bunlar yoksa defolabilir!!!" dedi. CHP’li vekil Hüseyin Yıldız ise bir TV programında “Erdoğan’ın 83 milyonu sevindirecek tek müjdesi istifa ettiğini açıklaması olur” ifadesini kullandı.

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ÇIRAY'DAN TUHAF ÇIKIŞ

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray ise şu mesajıyla şaşırtmadı: "Müjde diye tam bir şark hikayesi yazıyorlar. Bilinmeyen, görünmeyen, olup olmadığı belli olmayan bir hazine için zengin olduğumuza bizi inandırmaya çalışıyorlar. Definecilik bu işte" diye konuştu.

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