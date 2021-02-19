​Facebook Avustralya’ya savaş açtı

Avustralya’da parlamentonun alt kanadının onayladığı ve senatoya sunulan sosyal medya yasa tasarısı, hükümet ile Facebook’u karşı karşıya getirdi. Facebook, teknoloji devlerinin Avustralya medya şirketlerinin ürettiği haberler için ödeme yapmasını zorunlu kılan yasa tasarısı nedeniyle Avustralyalıların platformdaki haberleri paylaşmalarını engellediğini duyurdu.
PAYLAŞIMI TAMAMEN KAPADI
- Facebook, yasa tasarısıyla ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada, Avustralyalı yayıncı kuruluşların Facebook’ta haber içeriği yayımlamaya devam edebileceği ancak bağlantıların ve gönderilerin Avustralyalılar tarafından görüntülenemeyeceği veya paylaşılamayacağı belirtildi. Avustralyalıların, Facebook üzerinden ulusal ya da uluslararası haberleri paylaşamayacağı ifade edilen açıklamada, ülke dışından uluslararası kullanıcıların da Avustralya haberlerini paylaşamayacağı belirtildi.
DÜNYAYI YÖNETEMEYECEKLER
Avustralya Başbakanı Scott Morrison ise Facebook’a tepki göstererek, “Bizi korkutamayacaklar” dedi. Scott Morrison Facebook’un kararını “küstah ve hayal kırıcı” diye niteledi, büyük teknoloji şirketlerinin dünyayı değiştiriyor olabileceğini ama dünyayı yönetemeyeceklerini kaydetti.
İŞ BİRLİĞİNE ÇAĞIRDI
- Morrison, “Facebook’un bugün Avustralya’yı ‘arkadaşlıktan çıkarması’ sağlık ve acil yardım hizmetleriyle ilgili temel bilgilere erişimi kesmesi, küstahça olduğu kadar hayal kırıklığı yaratan adımlardı. Diğer ülkelerin liderleriyle de bu konularla ilgili olarak düzenli temas içindeyim. Facebook bizle yapıcı iş birliği yapmalı” diye konuştu.