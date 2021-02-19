Teknoloji Facebook Avustralyaya savaş açtı
SOSYAL MEDYA

​Facebook Avustralya’ya savaş açtı

Facebook Avustralya’ya savaş açtı

Facebook, paylaşılan haberler için medya kuruluşlarına ödeme yapılmasını isteyen Avustralya’ya ambargo başlattı. Avustralyalılar artık Facebook üzerinden haber paylaşamayacak. Halkın sağlık ve acil yardım hizmetlerine erişimi de kesildi. Başbakan Morrison “Bizi korkutamayacaklar” diyerek tepki gösterdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Avustralya’da en çok kullanılan Google’ın arama motoru, ülkedeki pazar payının yüzde 95’ini elinde tutuyor.Canberra Üniversitesi’nin 2020 Dijital Haber Raporu’na göre, Avustralyalıların yüzde 39’u Facebook’u haber takibi için kullanıyor.
Avustralya’da en çok kullanılan Google’ın arama motoru, ülkedeki pazar payının yüzde 95’ini elinde tutuyor.Canberra Üniversitesi’nin 2020 Dijital Haber Raporu’na göre, Avustralyalıların yüzde 39’u Facebook’u haber takibi için kullanıyor.

Avustralya’da parlamentonun alt kanadının onayladığı ve senatoya sunulan sosyal medya yasa tasarısı, hükümet ile Facebook’u karşı karşıya getirdi. Facebook, teknoloji devlerinin Avustralya medya şirketlerinin ürettiği haberler için ödeme yapmasını zorunlu kılan yasa tasarısı nedeniyle Avustralyalıların platformdaki haberleri paylaşmalarını engellediğini duyurdu.

PAYLAŞIMI TAMAMEN KAPADI

  • Facebook, yasa tasarısıyla ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada, Avustralyalı yayıncı kuruluşların Facebook’ta haber içeriği yayımlamaya devam edebileceği ancak bağlantıların ve gönderilerin Avustralyalılar tarafından görüntülenemeyeceği veya paylaşılamayacağı belirtildi. Avustralyalıların, Facebook üzerinden ulusal ya da uluslararası haberleri paylaşamayacağı ifade edilen açıklamada, ülke dışından uluslararası kullanıcıların da Avustralya haberlerini paylaşamayacağı belirtildi.

DÜNYAYI YÖNETEMEYECEKLER

Avustralya Başbakanı Scott Morrison ise Facebook’a tepki göstererek, “Bizi korkutamayacaklar” dedi. Scott Morrison Facebook’un kararını “küstah ve hayal kırıcı” diye niteledi, büyük teknoloji şirketlerinin dünyayı değiştiriyor olabileceğini ama dünyayı yönetemeyeceklerini kaydetti.

İŞ BİRLİĞİNE ÇAĞIRDI

  • Morrison, “Facebook’un bugün Avustralya’yı ‘arkadaşlıktan çıkarması’ sağlık ve acil yardım hizmetleriyle ilgili temel bilgilere erişimi kesmesi, küstahça olduğu kadar hayal kırıklığı yaratan adımlardı. Diğer ülkelerin liderleriyle de bu konularla ilgili olarak düzenli temas içindeyim. Facebook bizle yapıcı iş birliği yapmalı” diye konuştu.
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