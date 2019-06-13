Huawei Android alternatifi olarak Aurora'ya yönelebilir

ABD’nin yaptırımlarından sonra Google, Çinli teknoloji devi Huawei’ye Android desteği vermeyeceğini açıklamıştı. Huawei kadar büyük bir firma, tabii ki bu kararın üstüne akıllı telefon üretimini durdurmayacak. Kendi işletim sistemini geliştirmeye koyulan Çinli üretici, bir yandan da alternatifleri inceliyor.

Huawei, kendi işletim sistemini sıfırdan kurmakla uğraşmak istemiyor olabilir. Şirket kullanabileceği diğer işletim sistemlerine yöneldi. Tabii ki çok fazla alternatifleri yok ancak Rus medyasından The Bell’in haberine göre, Aurora OS bir adım öne çıkıyor. Gazetenin iki kaynağa dayandırdığı haberine göre Huawei yöneticisi Guo Ping, Rusya Federasyonu’nun Dijital Gelişim, İletişim ve Kitle Medya Bakanı Konstantin Noskov ile yaptığı görüşmede Aurora OS’u kullanmak konusunda fikir aldı.

Salfish'ten çatallanarak oluşturuldu

Aurora OS, Rus yapımı bir mobil işletim sistemi ve Finli şirket Jolla’nın açık kaynak kodlu işletim sistemi Salfish’ten çatallanarak oluşturuldu. Çok kullanıcısı olmayan bu işletim sistemi gizlilik ve güvenliğe odaklanmasıyla pek çok kişinin güvenini kazanmış durumda.

The Bell’e göre Huawei, bazı cihazlarında Aurora’yı test etmeye başlamış durumda. Android olmayan bir işletim sistemine geçmek oldukça riskli bir hareket ve yeterli uygulama desteği olması ortalama bir kullanıcı için oldukça önemli. Huawei bu nedenle uygulama geliştiricilerine ulaşarak kendi AppGallery uygulama mağazasına ürün geliştirmelerini istiyor. Play Store’a alternatif olarak da Aptoide üzerinde çalışıyorlar. Yine de Android’e tamamen sırtını dönmek firmanın muhtemelen son çaresi olacak.