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Teknoloji Huawei boykotuna Qualcomm ve Intelde katıldı
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Huawei boykotuna Qualcomm ve Intel'de katıldı

Google’ın Huawei ile işbirliğini sona erdirmesi kararının ardından ABD’li diğer teknoloji devlerinden de benzer bir karar geldi. Intel ve Qualcomm, Huawei ile olan tüm ortaklıklarını sona erdirdiğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak Diğer
Huawei
Huawei

ABD hükumetinin Çinli Huawei’yi kara listeye alması ve bu gelişmeyi takiben Google’ın Huawei’nin Android lisansını iptal etmesi, Huawei’nin en kötü haftasonu olarak tarihe geçti diyebiliriz.

Bloomberg’de yer alan bir habere göre dünyanın en büyük işlemci üreticileri olan Intel, Qualcomm ve Boradcom da ABD hükümetinin Huawei konusundaki yasaklarının ardından Çinli şirket ile anlaşmalarını sona erdirdi.

Kendi mobil işlemcisini üretiyor

Huawei, özellikle premium ve orta segment akıllı telefonlarında uzun zamandır kendi HiSilicon Kirin işlemcilerini kullanıyor. Ayrıca giriş seviye işlemcilerde de MediaTek tercih ediliyor. Bu nedenle Qualcomm ile ortaklığın sonlandırılması büyük bir etki yaratmayacaktır.

Dizüstü bilgisayarları zora soktu

Bununla birlikte Huawei dizüstü bilgisayarların kalbinde Intel işlemciler yer alıyordu. İki teknoloji devi arasındaki ortaklığın sonlandırılması, yeni nesil Huawei dizüstü bilgisayarlarda bir donanım boşluğu oluşmasına neden olacak.

Microsoft'tan henüz açıklama gelmedi

Huawei, işlemci açığını bir şekilde kapatsa bile sorunları tamamen ortadan kaldırmış olmayacak. Zira Huawei dizüstü bilgisayarlar, yine bir Amerikan şirketi olan Microsoft tarafından geliştirilen Windows işletim sistemini kullanıyor.

Microsoft, hükumetin Huawei’yi kara listeye almasının ardından nasıl bir hamle yapacağını açıklamadı ancak şirketin, ABD’nin yasaklarına saygı duyması bekleniyor. Dolayısı ile Huawei için mobil cihazlar dışında dizüstü bilgisayarlarda da bir işletim sistemi açığı oluşacak.

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