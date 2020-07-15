Kandaki oksijen    oranını ölçen saat: Huawei GT2

Çinli teknoloji şirketi Huawei’nin WATCH GT 2 Serisi akıllı saatleri, kandaki oksijen doygunluğu seviyesini (SpO2) izlemenize yardımcı oluyor. Tek dokunuşla, kalbinizin ve akciğerlerinizin vücudunuza ne kadar oksijen gönderebildiğini kontrol edebilmeniz mümkün.

Vücudumuzun düzgün çalışmasını sağlayan kan oksijen doygunluğu (SpO2) önemli bir sağlık göstergesidir. Şimdiye kadar bu sağlık kriterini kontrol etmek için ayrı bir sağlık ekipmanına ihtiyaç duymuş olabiliriz, ancak teknoloji ilerledikçe, normal bir SpO2 seviyesine sahip olup olmadığımızı kontrol etmenin artık daha hızlı ve akıllı yolları var.

SpO2 değeri ne demek?

Kan basıncı ve kalp atım hızının yanı sıra, oksijen satürasyonu, özellikle hastane muayenelerinde yapılan ilk ölçümlerden biridir. SpO2, kişinin kan dolaşımındaki oksijen seviyelerini temsil eder. Normal bir yetişkinin kalbi dokulara dakikada yaklaşık 5000 ml kan pompalar ve 1000 ml oksijen gönderir. Kandaki oksijen seviyesi çok düşükse, vücut düzgün çalışamaz, bu duruma hipoksemi denir ve ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.

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Normal koşullar altında, sağlıklı bir insanın SpO2 seviyesi 90 ile 100 arasında olmalıdır. Bir kişinin SpO2 seviyesinin, tamamlayıcı oksijen gibi herhangi bir dış yardım almadan normal seviyenin üzerine çıkma olasılığı çok düşüktür.

Bununla birlikte, SpO2 seviyesi normalin altındaysa, o kişide hipoksemi gelişme riski vardır. Bu durum doktorlar tarafından derhal tedavi gerektirir.

GT 2 serisinde SpO2 takibi nasıl yapılıyor?

Huawei Watch GT2 serisi akıllı saatlerinde kullanıcılar ekstra bir tıbbi ekipmana ihtiyaç duymadan istedikleri zaman ölçüm yapabiliyor. Örneğin, bir yürüyüşe çıkacaksanız veya evde çalışacaksanız, yanınızda nabız oksimetresi taşımak zahmetli olabilir. Bu durumda yapacağınınz tek şey, kolunuzdaki saatinizde bulunan uygulamayı kullanarak gereken ölçümü yapmak olacak.