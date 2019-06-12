Huawei ilk kurbanını verdi

ABD hükümeti tarafından bir ay önce alınan ve Çinli teknoloji firmalarına karşı yasak getiren karar ilk etkilerini gösteriyor. Donald Trump’ın 16 Mayıs tarihinde çıkardığı kararnameyle Amerikalı şirketlerin Huawei ve bazı iş ortaklarıyla alışverişi engellenmişti. Bu karar sonrası Huawei’nin Amerikalı firmalar tarafından sağlanan donanım ve erişimlere erişimi kısıtlanmıştı. 90 günlük bir muafiyet söz konusu olsa da bu karardan ilk etkilenen ürünler şimdiden ortaya çıkmaya başladı.

Çin’de gerçekleşen CES Asia 2019 kapsamında tanıtılması beklenen yeni dizüstü bilgisayarların tanıtımlarının ertelendiği açıklandı. Huawei yetkililerinin onayladığı bu olay yasaktan etkilenen ilk ürün serisinin dizüstü bilgisayarlar olduğunu ortaya çıkardı. Windows işletim sistemiyle çalışan cihazların işlemcileri de Intel markalıydı.