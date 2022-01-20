'Influencer'ların reklamlarını yapay zeka denetleyecek

Reklam Konseyi toplantısı, Ticaret Bakanlığı öncülüğünde, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, tüketici örgütleri, reklamcılık sektörü temsilcileri ve diğer paydaşların katılımıyla yapıldı.

"Dijital Dönüşüm Sürecinde Reklamlar" ana temasıyla gerçekleştirilen toplantıda, aralarında medyanın dijital dönüşümü, dijital pazarlama, dijital reklamların tüketici davranışlarına etkisi ve sosyal medya reklamlarının da olduğu konular ele alındı.

Konseyde, reklam denetiminin etkinliğinin artırılması ve güçlendirilmesi amacıyla "Sosyal Medya Reklamlarının Taranması Projesi"ne ilişkin çalışmaların yapılması kararı alındı. Konseyin tavsiye niteliğindeki kararları, Ticaret Bakanlığınca bilgi ve gereği için ilgili kurum ve kuruluşlara yazılı olarak gönderiliyor.

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"Reklam sahteciliğine önlem alınmalı"

Reklamverenler Derneği (RVD) ve Dijital Pazarlama İletişim Platformu (DPİP) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Pura, AA muhabirine, dijital ekosistemin inanılmaz hızla büyüdüğünü ve devamlı yeni içerik üretildiğini söyledi. Türkiye'de internet kullanımı ve mobil cihazlar üzerinden günlük internet kullanımının dünya ortalamasının çok üzerinde olduğunu belirten Pura, Kovid-19 salgınının da etkisiyle son iki yılda sektörün televizyon ve dijital mecralarda büyüdüğünü ifade etti.

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Pura, Türkiye'de 22-23 milyar liralara ulaşan bir pazar hacminin söz konusu olduğunu dile getirerek, reklam sektöründeki tüm paydaşların, büyümenin sağlıklı ve kontrollü olmasını istediklerini söyledi. Konseyde bazı taleplerini de dile getirdiklerini aktaran Pura, şöyle konuştu:

"Reklam Konseyi toplantısında çapraz medya ölçümü için hızla harekete geçilmesi gerektiği, lokal yayıncıların dijitalleşme doğrultusunda altyapı yatırımı için teşviki, ajansların teknoloji ve insan kaynağı yatırımlarının artırılması, sektörün büyüme hızını karşılayabilecek yetenek havuzunun oluşturulması, reklam sahteciliği konusunda alınacak önlemlerle güven ortamının sağlamlaştırılması, reklam engelleme eğiliminin azaltılması için tüm taraflarca gerekenlerin yapılması, reklam kısıtlamalarının ve bu işlerden alınan vergilerin yeniden gözden geçirilmesi konularını değerlendirerek, sektörün geleceğine dair sağlam bir temel atma töreni yaptık."

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"Bilinçlendirilmeleri gerekiyor"

Pura, Konseyde görüşülen Sosyal Medya Reklamların Taranması Projesi'ne ilişkin de şunları kaydetti:

"Reklamverenler Derneği, Reklam Özdenetim Kurulu ve Dijital Pazarlama İletişimi Platformu iş birliği çerçevesinde, Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Sosyal Medya Etkileyicileri Hakkındaki Kılavuz sonrası, bu alanda yapılan iletişim faaliyetlerinin denetlenmesi ve 'influencer'ların doğru yönde bilgilendirilmesi gerektiğini gözlemledik. Bu yeni çalışmayla influencer reklam çalışmaları yapay zeka kullanılarak taranacak, başta yasal düzenlemeler olmak üzere öz denetim esaslarına uygunluk hızlı ve kolay biçimde takip edilecek, yanıltıcılıkla ilgili gerekli aksiyonlar zamanında alınacak ve tüketicilerin yanıltılmasının önüne geçilecek. Denetimsiz ve giderek büyüyen bir pazardan bahsediyoruz. Hayata geçirmeyi planladığımız bu sistemin, hem 'influencer'ın kendisi için hem de sosyal medyada aktif iletişim çalışmaları yapan reklam verenler dahil herkese faydasının olacağını düşünüyoruz. Aslında 'organize reklam veren' adını verdiğimiz büyük markalar influencer ortaklı çalışmalarında oldukça özenli fakat orta ve küçük ölçekli markaların hatalı ve yanlış yönlendirici uygulamaları var. Dolayısıyla bilinçlendirilmeleri gerekiyor ki bir sürü ceza ödemekten de kurtulsunlar."

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Bu bağlamda, Avrupa'da kullanılan yazılımın adaptasyonu veya Türkiye'de üretilecek yeni bir yazılım konusunda görüşmelerin devam ettiğini belirten Pura, "Yakın zamanda karar alınır ve pilot çalışmaları başlatırız umudundayız." dedi.

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