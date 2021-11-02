Teknoloji Appleın kurucu ortağından tartışılacak açıklama iPhone 12 ile iPhone 13 arasındaki farkı anlayamadım
MOBİL

Apple'ın kurucu ortağından tartışılacak açıklama: iPhone 12 ile iPhone 13 arasındaki farkı anlayamadım

Apple’ın kurucu ortaklarından Steve Wozniak, iPhone 13 ile iPhone 12 arasında ayırt edici bir özellik olmadığını vurgulayarak, şirketin son modeli iPhone 13’ten etkilenmediğini söyledi. Wozniak ayrıca, her yeni modeli satın almak, sık sık güncellemeler yapmak yerine ihtiyaca yönelik hareket etmek gerektiğini ifade etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
iPhone 12 ile iPhone 13 arasındaki farklar: iPhone 13 özellikleri
Steve Wozniak

Geçtiğimiz ay piyasaya sürülen iPhone 13, iPhone 12’ye çok benzediği gerekçesiyle eleştirilerin hedefinde.

Yahoo News'e konuşan Apple’ın eski ortaklarından Steve Wozniak da iPhone 13 ile iPhone 12’nin arasındaki farkı anlamadığını belirterek, iPhone 13 hakkında eleştirilerini dile getirdi.

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"Farkı anlayamadım"

  • Şirketin eski ortağı Wozniak, iPhone 13’ü satın aldığını ancak bir önceki model ile arasındaki farkı anlamadığını söyledi. iPhone 13’ün tasarımı ve özellikle de genişliği hakkında endişelendiğini ama konuyla ilgili bir çalışmasının olmadığını, sadece ürünlerin iyi olup olmadığını değerlendirdiğini belirtti. Steve Wozniak’ın tek olumlu eleştirisi ise “İçindeki yazılım eski iPhone’lar için de geçerli, sanırım iyi olan kısmı bu” oldu. Wozniak, her yeni modeli satın almak, sık sık güncellemeler yapmak yerine ihtiyaca yönelik hareket etmek gerektiğini ifade etti.
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