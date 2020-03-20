Netflix 30 gün boyunca kalite düşürecek

Netflix'in patronu Reed Hastings koronavirüs (Covid-19) nedeniyle Avrupa genelinde internetin çökmesini engellemek amacıyla 30 gün boyunca 'bit rate' düşüreceğini açıkladı.

Yapılan yazılı açıklamada Hastings, "Üyelerimize kaliteli hizmet sunmaya devam ederek bunun Avrupa genelinde internet trafiğini yüzde 25 oranında düşüreceğini ümit ediyoruz." dedi.

İç Pazar'dan sorumlu Avrupa Komiseri Thierry Breton Netflix patronu ile çarşamba günü Brüksel'de konuyu görüştü. AB yetkilisi Breton bütün operatörlere ve yayın platformlarına internetin çökmemesi için önlem almaları çağrısında bulundu.

Reuters kaliteyi düşürme kararı aldılar.

İnterneti başka içerikler için kullananlara jest

Breton, Netflix şirketinin bu kararını memnuniyetle karşıladığını ifade ederek, "Sayın Hastings dayanışma içinde hareket eden büyük sorumluluk sahibi bir insan." dedi.

Avrupa'de binlerce kişi internet üzerinden çalışmaya devam ediyor, öğrenciler de yine bu iletişim ağı üzerinden eğitim alıyor.

UNESCO dünya genelinde toplam 102 ülkede en az 850 milyon öğrencinin okula gidemediğini duyurdu.