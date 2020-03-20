Teknoloji Netflix 30 gün boyunca kalite düşürecek
İNTERNET

Netflix 30 gün boyunca kalite düşürecek

Netflix, Avrupa'da 30 gün boyunca internetin çökmesini engellemek için kaliteyi düşüreceğini açıkladı.

Haber Merkezi Diğer
Netflix yoğunluğa karşı önlem aldı
Netflix yoğunluğa karşı önlem aldı

Netflix'in patronu Reed Hastings koronavirüs (Covid-19) nedeniyle Avrupa genelinde internetin çökmesini engellemek amacıyla 30 gün boyunca 'bit rate' düşüreceğini açıkladı.

Yapılan yazılı açıklamada Hastings, "Üyelerimize kaliteli hizmet sunmaya devam ederek bunun Avrupa genelinde internet trafiğini yüzde 25 oranında düşüreceğini ümit ediyoruz." dedi.

İç Pazar'dan sorumlu Avrupa Komiseri Thierry Breton Netflix patronu ile çarşamba günü Brüksel'de konuyu görüştü. AB yetkilisi Breton bütün operatörlere ve yayın platformlarına internetin çökmemesi için önlem almaları çağrısında bulundu.

Reuters
kaliteyi düşürme kararı aldılar.

İnterneti başka içerikler için kullananlara jest

Breton, Netflix şirketinin bu kararını memnuniyetle karşıladığını ifade ederek, "Sayın Hastings dayanışma içinde hareket eden büyük sorumluluk sahibi bir insan." dedi.

Avrupa'de binlerce kişi internet üzerinden çalışmaya devam ediyor, öğrenciler de yine bu iletişim ağı üzerinden eğitim alıyor.

UNESCO dünya genelinde toplam 102 ülkede en az 850 milyon öğrencinin okula gidemediğini duyurdu.

Netflix'in Mesih'i bizden değil
HAYAT
Netflix'in Mesih'i bizden değil
Sınavlar ertelendi

Sınavlar ertelendi

​Bakan Selçuk iki sınavın daha ertelendiğini duyurdu.
Koronavirüse karşı ücretsiz çalışırız

Koronavirüse karşı ücretsiz çalışırız

​İBB'nin işten çıkardığı 8 sağlıkçıdan devlete açık çağrı.
Sosyal izolasyon hayatı internete taşıdı

Sosyal izolasyon hayatı
internete taşıdı

Online ders, spor, konser, safari, hatta cenazeler dahi revaçta.
Ölü sayısı bini geçti

Ölü sayısı bini geçti

​İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı hızla artıyor.
ABD'de salgına karşı askeri darbe planı

ABD'de salgına karşı askeri darbe planı

Pentagon, koronavirüse karşı nükleer savaş planına geçiyor​.
Aile hekimlerinden sıkı takip

Aile hekimlerinden sıkı takip

​Yurt dışından gelenleri 14 gün boyunca tek tek arayıp...
Af için son viraj

Af için son viraj

​İnfaz yasası için kritik düzenleme tamamlanmak üzere.
Şehidin cenazesinde dikkat çeken detay

Şehidin cenazesinde dikkat çeken detay

Törene katılanlara tek tek dağıtıldı.
Konya BB öğrenciler için eğitici filmler yayınlıyor

Konya BB öğrenciler için eğitici filmler yayınlıyor

50 bölümlük “Bilim Bakalım" filmleri yayınlanıyor.
İlk o duyurmuştu

İlk o duyurmuştu

​Doktor Li'ye soruşturma başlatan yetkililer özür diledi.
İnsanlıktan çıktılar

İnsanlıktan çıktılar

​Yunan askeri şimdi de sığınmacıları kör ediyor.
18.00'den<br>sonra hesapta

18.00'den
sonra hesapta

​Bakan Pakdemirli'den çiftçilere müjde.
İhtiyaç sahiplerine<br>2 milyar TL

İhtiyaç sahiplerine
2 milyar TL

​Yardım parası mart ayı sonuna kadar dağıtılmış olacak.
20'ye yakın<br>AVM kapısını kapattı

20'ye yakın
AVM kapısını kapattı

​Erdoğan'ın uyarısı ile bir bir harekete geçiyorlar.
Böylesi<br>görülmemişti

Böylesi
görülmemişti

Bir ilçe hariç hava kirliliği büyük oranda düştü.
Koronavirüs tedavisinde umut ışığı

Koronavirüs tedavisinde umut ışığı

​79 yaşındaki hasta Remdesivir ile tedavi edildi.
Bu da oldu

Bu da oldu

​Avustralya'da tuvalet kağıdı kavgasına polis el koydu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.