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Öğrencilerden İHA başarısı

Karabük Üniversitesi (KBÜ), TÜBİTAK tarafından düzenlenen "5’inci Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması"na katılan 11 takımdan 9’u kavramsal tasarım raporu aşamasını geçerek, TÜBİTAK’tan 8 bin TL İHA geliştirme desteği almaya hak kazandı.

Haber Merkezi İHA
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Arşiv
  • KBÜ Bürküt ve Aspar İHA takımları ise genel kategori değerlendirmelerinde 3. ve 4. olarak İnsansız Hava Araçları yarışmasında ilk beşte yer aldı.
12’si yurt dışından olmak üzere toplam 336 takımın başvuru yaptığı yarışmada, KBÜ öğrencileri de büyük bir başarıya imza atmış oldu.

Türkiye genelinde İHA konusunda farkındalığın arttırılması ve İHA üzerine yapılan çalışmaların yaygınlaştırılmasının amaçlandığı İnsansız Hava Araçları Yarışması başvuruları, 3 Şubat-30 Nisan 2020 tarihleri arasında yapıldı.

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  • Takımlar tarafından sunulan kavramsal tasarım raporları, TÜBİTAK Danışma ve Değerlendirme Kurulunca değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda 70 puan ve üzeri alan takımlar başarılı bulunarak İHA geliştirme desteği almaya hak kazandı.

Yarışmanın finali, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Gaziantep Alleben Göleti’nde 15-20 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yarışmada her bir kategoride birincilere 30 bin TL, ikincilere 20 bin TL ve üçüncülere 15 bin TL ödül verilecek.

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