Teknoloji PUBG Mobilea yeni oyun modu ve silah geldi
OYUN

PUBG Mobile'a yeni oyun modu ve silah geldi

Dünya genelinde rekorları alt üst eden PUBG’nin mobil versiyonu için dev bir güncelleme daha geldi. 2.2 GB boyutundaki güncelleme paketiyle beraber arayüz tamamen değişti ve yeni ‘savaş’ modu oyuna eklendi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
PUBG Mobile, bugün yayınlanan güncellemeyle beraber birçok yeni özelliğe kavuştu.
PUBG Mobile, bugün yayınlanan güncellemeyle beraber birçok yeni özelliğe kavuştu.

PUBG Mobile, son gelen güncellemeyle yeni bir oyun moduna kavuştu. ‘Savaş’ olarak adlandırılan mod, PC versiyonundakinin aynısı ve şimdilik haftanın belirli günlerinde oynanabiliyor. Oyuncular oyunun başında iki veya üç takıma ayrılarak haritanın küçük bir bölgesinde bekletiliyor.

Team Deathmatch tarzındaki mod, ikili ya da dörtlü takımlar ile oynanabiliyor. Diğer modlardan farklı olarak burada öldükten sonra maçın sonuna dek tekrar oyuna girebiliyorsunuz. 200’lük skora ilk ulaşan takım oyunu kazanıyor. Alıştığımız Battle Royale modunun tam tersi bir mantık bu modda işliyor ve pusmanıza gerek kalmıyor.

PUBG Mobile'ın 0.7 sürümünde birçok yenilik yer alıyor. Bunlardan bir tanesi de yeni SLR silahı, nişangahlar ve kabzalarıyla oyuna dahil edildi. PUBG Mobile’in yeni güncelleme paketi 2.2GB boyutuyla iOS ve Android için bugün itibarıyla yayınlandı. Uygulama marketlerinden en güncel versiyonu indirebilirsiniz.


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