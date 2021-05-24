Tecno Mobile Türkiye'de üretime başladı

Akıllı telefon üreticileri Türkiye'deki varlıklarını artırmaya devam ediyor. Son olarak Çin merkezli Tecno Mobile de İstanbul - Pendik'teki fabrikada üretime başlıyor. Bu fabrikada toplamda 1000 kişilik istihdam sağlayan Techno Mobile, uzun vadede Türkiye'de kullanıcıların gereksinimlerine göre özel modeller geliştirileceğini belirtiyor.

Tecno Mobile Türkiye Ülke Müdürü Hank Li'nin konuyla alakalı kapsamlı bir açıklaması da var.

Konuyla alakalı olarak Tecno Mobile Türkiye Ülke Müdürü Hank Li'nin yaptığı açıklama ise şu şekilde:

İstanbul Pendik’teki üretim tesisimizde yaklaşık bin kişilik bir istihdam yaratmayı ve yüzde 10 pazar payı hedefimiz doğrultusunda Türkiye’deki yatırımlarımızı uzun vadede artırmayı planlıyoruz.

Türkiye’ye yatırım yapma kararımızda hükümetin vizyoner yaklaşımı ve sunduğu cesaret verici yatırım iklimi önemli rol oynadı. Türkiye ekonomisine inanıyor ve bizim için çok değerli olan bu pazardaki güçlü oyuncular arasında yer almayı arzu ediyoruz. Bu noktada koyduğumuz yüzde 10’luk pazar payı hedefi, bu yönde atılmış bir ilk adım. Bu pazarda kalıcı bir oyuncu olma stratejisiyle hareket ederek bu doğrultuda istihdam ve yatırım planlarımızı oluşturuyoruz.

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Türkiye’deki kullanıcıların deneyim kalitesini yükseltmeye yönelik olarak üretim süreçlerinin yanısıra destek ve servis alanına da yatırım yapmayı planlıyoruz. Orta ve üst segmentte yer alan CAMON, POVA ve SPARK’ın üretimini kapsayan yatırımımızla ürünlerimizi Türkiye’deki kullanıcıların gereksinimlerine göre özelleştireceğiz.